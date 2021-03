Equinozio di primavera, stagione 2021/ Perché è il 20 marzo? Origine e miti

Con l’equinozio di primavera stagione 2021 che ricorre nella giornata di sabato 20 marzo, viene ufficialmente sancito il passaggio formale dalla stagione invernale a quella primaverile. Si tratta di un evento che ricorre due volte nell’arco di un anno ed il prossimo, in concomitanza con l’equinozio d’autunno, sarà esattamente il prossimo 22 settembre. In merito all’equinozio di primavera in questa stagione in Italia sarà precisamente alle 9.37 del mattino e in questa occorrenza la durata del giorno sarà esattamente uguale a quella della notte. Tale evento riguarderà non solo l’Italia ma l’intero emisfero boreale (quello Nord) mentre nell’emisfero australe coincide con il passaggio dall’estate all’autunno. Astronomicamente parlando, nel momento esatto dell’equinozio il Sole è sulla verticale dell’equatore e i raggi sono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra.

Ma perché quest’anno la stagione di primavera inizierà il 20 marzo e non il 21 come si tende a pensare nell’immaginario collettivo? Questo fenomeno, come rammenta Greenme.it, ricorrerà sempre il 20 marzo fino al 2102 (salvo rare eccezioni in cui cadrà di 19). Solitamente l’equinozio di primavera ha una data che varia tra il 19 ed il 21 marzo. L’ultimo anno in cui si è verificato nel giorno del 21 marzo è stato nel 2007, poi da allora è sempre caduto nel giorno 20. Ciò è dovuto sia all’inclinazione della Terra rispetto al proprio asse che al calendario gregoriano.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA STAGIONE 2021: SIGNIFICATO E MITI

Il calendario Gregoriano incide nella data in cui ricorre l’equinozio di primavera, dal momento che non corrisponde precisamente alla durata di una rotazione della Terra attorno al Sole che è di 365,2422 giorni (mentre il calendario ne considera solo 365). Per compensare questa lieve differenza sono stati introdotti gli anni bisestili: ogni 4 anni febbraio è di 29 giorni ma questa soluzione crea un nuovo squilibrio che va ad anticipare l’equinozio di primavera (o posticiparlo) di un giorno. In generale, tuttavia, salvo casi eccezionali la stagione di primavera inizia sempre il 20 marzo. Durante questo evento si verificano spettacoli spesso unici che portano a veri e propri giochi di luce. Il caso più emblematico è quello di Stonehenge, nel Regno Unito, dove i raggi durante l’equinozio si infiltrano attraverso i megaliti. Effetti stupefacenti si registrano anche monte Torhatten, in Norvegia, dove i raggi solari si allineano con un tunnel della montagna lungo 160 metri. In Italia uno dei luoghi magici al Pantheon di Roma dove la parte alta della porta di entrata viene illuminata nel momento in cui il Sole è più alto nel cielo.

Attorno agli equinozi di primavera si rincorrono poi diverse leggende e miti, come quello spagnolo che vede la presenza di fate alte 15 centimetri e che si prendono cura delle foreste comunicando con la vegetazione danneggiata e gli animali feriti. Secondo la mitologia, durante la notte dell’equinozio di primavera popolano le colline danzando fino all’alba.



