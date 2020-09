Autunno, Equinozio 2020: addio estate/ Storia e significato, Stonehenge senza riti

L’anomala stagione estiva, la prima all’insegna del Covid-19, è arrivata al suo gran finale: l’equinozio d’autunno 2020 segna ufficialmente ed astronomicamente parlando il passaggio alla nuova stagione considerata la più colorata ed al tempo stesso malinconica dell’anno. Oggi, martedì 22 settembre alle ore 15.31, l’equinozio segnerà la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno che ci terrà compagnia fino alla fine dell’anno. Questo, almeno, è ciò che accadrà nell’emisfero boreale mentre nell’emisfero australe avrà inizio la stagione primaverile. Era dal 2017 che l’equinozio d’autunno non cadeva in questa data, dal momento che nei due precedenti anni la data di questo importante evento astronomico si è verificata il 23 settembre. L’equinozio, sia esso quello d’autunno che di primavera, rappresenta un particolare momento della rivoluzione della Terra intorno al Sole durante il quale i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra. In quel momento, sia l’emisfero settentrionale che quello meridionale vengono raggiunti dai raggi del Sole con la medesima inclinazione e proprio oggi, 22 settembre, le ore di giorno e quelle di notte saranno le stesse e le due fasi della giornata avranno quindi la stessa durata. Non è un caso se la parola equinozio deriva dal latino e significa “notte uguale”.

EQUINOZIO D’AUTUNNO 2020: INIZIA LA NUOVA STAGIONE

Con l’equinozio d’autunno 2020 prenderà il via la nuova stagione con la quale si saluterà l’estate. Nel nostro emisfero i raggi solari arriveranno sempre più indeboliti sulla Terra e questo porterà ad un accorciamento delle giornate fino al giorno del solstizio d’inverno (che quest’anno sarà il 21 dicembre 2020), quando la durata del giorno sarà minima ed inizierà l’inverno. Simbolicamente l’inizio della stagione autunnale per qualcuno può essere metafora di declino dopo lo splendore della precedente stagione ma secondo le varie culture il significato è tutto l’opposto ed a ricordarcelo è l’origine stessa della parola autunno che deriva dal participio passato del verbo latino “augere”, ovvero “aumentare”, “arricchire”. L’autunno rappresenta infatti la stagione dell’abbondanza poichè è questo il periodo dell’anno in cui si concentrano i grandi raccolti della frutta. E’ sempre in autunno che si svolge la vendemmia e la raccolta delle olive, così come delle mele, delle pere e delle castagne. Ma viene definita anche come la stagione di una serie di frutti “dimenticati” quali la melagrana, le cotogne e il corbezzolo. L’inizio della nuova stagione potrà essere seguito anche online con lo spettacolo di Stonehenge reso possibile dal progetto organizzato da English Heritage (clicca qui per vederlo live) grazie alla ripresa di alta qualità con webcam posizionate in diversi punti strategici. Pagani e druidi, come spiega Londranews, avevano l’autorizzazione ad accedere per la celebrazione delle cerimonie dell’equinozio ma hanno rifiutato dal momento che nessuno altro avrebbe potuto assistere dal vivo.



