Le notizie che giungono da New York sono di quelle che nessuno si aspettava: il sindaco della città della Grande Mela, Eric Adams, è stato incriminato per delle accuse penali federali. Come si legge sul sito della BBC, citando CBS News, il 64enne primo cittadino newyorkese, che negli ultimi anni si è distinto in particolare per la sua lotta ai social e anche per la sua anima particolarmente green, sarebbe finito sotto indagine per l’accusa di corruzione assieme ad alcuni alti funzionari nella sua orbita, così come aggiunge il portale online della nota emittente britannica.

Curioso come Eric Adams sia stato eletto tre anni fa dai suoi cittadini con la promessa di tenere a freno la criminalità, e oggi sia finito sul banco degli imputati. L’accusa nei suoi confronti resta segreta, visto che negli Stati Uniti non è obbligatorio renderla pubblica, ma se arrivasse la condanna Eric Adams diverrebbe il primo sindaco di New York ad essere incriminato mentre è in carica della storia, non una cosa da mettere sul curriculum. Nella serata di ieri lo stesso primo cittadino newyorkese ha rilasciato una dichiarazione in video attraverso cui ha promesso di voler combattere contro le accuse e nel contempo di voler restare in carica fino alla fine del mandato, chiedendo inoltre ai cittadini di New York di pregare e di avere pazienza.

ERIC ADAMS, SINDACO DI NEW YORK INCRIMINATO: “COMBATTERO’ CONTRO QUESTA INGIUSTIZIA”

“Combatterò queste ingiustizie con ogni grammo della mia forza e del mio spirito”, le parole dello stesso, aggiungendo di essere “innocente”, e di essere intenzionato a chiedere “un processo immediato affinché i newyorkesi possano scoprire la verità”.

Una volta che si è diffusa la notizia delle accuse nei confronti di Eric Adams, sono stati moltissimi i politici dell’opposizione che hanno chiesto le sue dimissioni, e agli stessi ha risposto così il primo cittadino di New York: “Ora, se venissi accusato, molti potrebbero dire che dovrei dimettermi perché non sono in grado di gestire la città mentre combatto il caso. Posso anche capire come i newyorkesi comuni possano essere preoccupati del fatto che io non possa fare il mio lavoro mentre affronto le accuse, ma sono mesi che mi trovo ad affrontare queste bugie”, di conseguenza lo stesso non intende fare un passo indietro.

ERIC ADAMS, SINDACO DI NEW YORK INCRIMINATO: OGGI ATTESI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, stando a quanto fatto sapere da CBS News, le accuse nei confronti del sindaco di New York verranno rese pubbliche dai procuratori federali, e proprio oggi il primo cittadino comparirà in tribunale.

Ricordiamo che meno di un anno fa alcuni agenti federali avevano sequestrato dei dispositivi elettronici allo stesso major, e avevano anche perquisito l’abitazione di Brianna Suggs, considerata la principale referente in quanto a raccolta fondi di Adams. In seguito era emersa la notizia che il procuratore di Manhattan stesse indagando in merito a possibili donazioni illegali durante la campagna elettorale del 2021, fino alle accuse formulate in questi giorni. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata odierna.