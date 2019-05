Erica Bazzeghini/ Riuscirà ad accedere alla finale? (#TeamMorgan, The Voice 2019)

A vincere la sfida del team Morgan è stata lei, la bellissima Erica Bazzeghini, che ha sconfitto Joe Elle, definita dal loro caposquadra un ‘animale da palcoscenico’. La sfida è stata intensa e il pezzo molto, molto complicato: “I want your sex” di George Michael. Per la scelta di questo brano, Morgan non ha avuto peli sulla lingua: “Ho sempre amato George Michael, un grande artista che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Questo è un pezzo che io e Simona Ventura abbiamo ballato tante volte in discoteca.” Poi una raccomandazione alle due ragazze: “Dovete cantare in modo sexy, dovete far uscire tutta la sensualità che c’è dentro di voi.” In realtà, tutta questa sensualità in Erica Bazzeghini non è che si sia vista, a onor del vero. Seppur vestita in maniera splendida, con un vestito viola piuttosto scollato e provocante, la bella ragazza non è riuscita a far uscire il suo lato carnale. E’ per questo motivo, infatti, che a fine gara ha detto: “Grazie a Morgan adesso ho una nuova consapevolezza del mio corpo.”

LA GIOIA DI ERICA BEZZEGHINI DOPO LA VITTORIA CONTRO JOE ELLE

Dopo la vittoria contro Joe Elle, comunque combattutissima e all’ultimo sangue, Erica Bazzeghini ha cercato di esternare tutta la sua felicità su Instagram. Qui la giovane e bellissima cantante ha già un seguito piuttosto nutrito di followers che nel giro di poco tempo sono cresciuti fino ad arrivare a 10.000. La foto in questione non poteva essere che non il suo mentore: Morgan. I due sono ritratti insieme in un bel sorriso e il post recita, un po’ serafico: “Yeeeeee“. Insomma, non un granché per una che ha appena vinto una sfida importante contro una collega che (forse) meritava di vincere più di lei. I followers su Instagram comunque non hanno fatto grandi distinzioni e hanno continuato a elogiarla come se nulla fosse. Un utente, uomo, le ha scritto: “Sei la numero uno…non avevo dubbi….e presto tutti se ne accorgeranno..” Chissà se il suo augurio sia foriero di buone cose. Per alcuni, Erica Bazzeghini è la vincitrice annunciata di The Voice 2019.

ERICA BEZZEGHINI: “MORGAN, UN GENIO”

La devozione che Erica Bazzeghini ha per il suo maestro, Morgan, è quasi commovente. Ecco cosa ha detto la ragazza a The Voice 2019: “Morgan è un personaggio davvero geniale. Magari quello che fa non lo capisci subito, ma poi piano piano sì, lo capisci. A lui dedicherei una canzone di Rino Gaetano che si chiama ‘Io scriverò’. Perché? Semplice, perché è una canzone dove all’interno c’è del genio. E’ perfetta per uno come lui.” Di rimando, Morgan, dopo averla preferita a Joe Elle, non si è tirato indietro nel riempirla di complimenti in diretta televisiva: “Erica è stata bravissima. Sai quando qualcuno ti fa venire in mente che assomiglia a un certo cantante nello stile ma poi non ti viene il nome? Ecco con me sta accadendo la stessa cosa. E questo significa che hai fatto una grande performance.” Erica Bazzeghini ha tutto per vincere questa edizione di The Voice 2019: una bellezza scintillante, una grande voce, un’ottima presenza scenica. Ma sarà in grado di farlo?

