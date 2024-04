Chi sono Erika e Anna, The Voice Generations 2024/ Un duetto con le carte per vincere il talent?

Erika e Anna unite dalla musica conquistano The Voice Generation

Erika e Anna sono tra i concorrenti di The Voice Generations, lo spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie condotto da Antonella Clerici. La vocal coach e la cantante hanno conquistato tutti sulle note di “Promettimi” di Elisa facendo breccia prima nel cuore della giuria composta da Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio che si è girata all’unisono. Le due sono unite dalla grande passione per la musica e per il canto e l’hanno dimostrato proprio sul palcoscenico regalando una performance davvero emotivamente forte. Sia Erika che Anna vengono da Campolongo Maggiore e sono legate da un rapporto davvero speciale, visto che sono “cresciute insieme”.

“Ho conosciuto Erika quando aveva 8 anni – racconta la vocal coach e cantante Anna Danieli precisando – “cantava sempre in casa così la sua mamma la portò nella mia scuola di canto e mi chiese se anche per me aveva una “voce particolare”. Era una bambina già molto intonata, con una bella voce e appassionata. Conoscendola meglio ne sono innamorata e da dieci anni il nostro cammino prosegue insieme. Mi lega a lei il canto ma soprattutto un’amicizia profonda, rafforzata anche da una promessa che feci alla sua mamma: era già provata dalla malattia, mi chiamò da parte e mi chiese di prendermi cura di Erika nella musica e nella vita, perché lei non ce l’avrebbe fatta. Erika aveva 13 anni quando ha perso sua mamma, ho mantenuto la promessa e continuerò a farlo. L’ho vista crescere e sono molto orgogliosa della giovane donna ed artista che è diventata. Venerdì sera ha fatto sentire a tutti la sua voce, mi piacerebbe che quest’esperienza si prolungasse anche fuori dal programma. Ci stiamo pensando”.

Erika e Anna emozionano a The Voice Generations: saranno le vincitrici?

Dopo la performance sulle note di “Promettimi”, Erika e Anna hanno scelto il team di The Voice Generations. Contese tra Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio, alla fine la vocal coach e la giovane cantante hanno deciso di entrare nel team di Clementino. Un colpaccio per il rapper, visto che la coppia è tra le favorite alla vittoria finale. La storia di Erika ha commosso tutti, visto che la ragazza vive lontano dal padre e ha perso la mamma.

“Ho sentito anche la presenza della mia mamma – ha detto Erika -, il duetto su “Promettimi” era dedicato a lei. Anna mi ha svelato da poco della promessa che si erano fatte, abbiamo un rapporto speciale e penso che mamma mi abbia lasciato lei a proteggermi al posto suo. Canto da quando ero piccola – ricorda Erika -, ho esplorato progressivamente la mia capacità vocale e con Anna ho imparato molto anche sulla tecnica. Dopo questa bellissima esperienza mi piacerebbe continuare, magari facendone un lavoro, ma prima ho gli studi al liceo linguistico da terminare. Intanto vorrei duettare ancora con Anna, credo che le nostre voci assieme creino qualcosa di bello, come succede per il resto del nostro legame”.

