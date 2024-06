Erika e Carlotta D’Amico, mamma e figlia in semifinale a Io Canto Family 2024/ “Siamo cresciute insieme”

Erika e Carlotta D’Amico a Io Canto Family 2024: il boom nella precedente puntata

Erika e Carlotta D’Amico sono una delle coppie semifinaliste di Io Canto Family 2024; il talent condotto da Michelle Hunziker si avvicina alla finale di mercoledì 12 giugno e, questa sera, ci sarà un vero e proprio giro di boa in cui verranno decretati i finalisti. Mamma e figlia possono contare su un grande supporto da parte del pubblico ma anche del loro team, capitanato da Mietta e che si è piazzato in testa alla classifica finale durante la scorsa punta del 3 giugno 2024.

In quell’occasione la coppia ha ben impressionato pubblico e giuria, sebbene siano state chiamate in causa soltanto nella parte conclusiva della puntata per affrontare Sofia e suo papà Cristian, che hanno interpretato Portami a ballare di Luca Barbarossa. La scelta di Carlotta ed Erika D’Amico è stata di tutt’altro genere ed è ricaduta sul rock italiano di Gianna Nannini nel brano Meravigliosa creatura. È una canzone che si è prestata enormemente alle loro capacità canore; il pubblico ha dimostrato di aver gradito e anche dalla giuria è arrivato un riscontro positivo.

Erika e Carlotta D’Amico: “Siamo cresciute insieme e ho imparato tanto…“

Erika e Carlotta D’Amico sono le papabili candidate per la vittoria di Io Canto Family 2024? Mamma e figlia hanno mostrato tutto il proprio valore e il talento di cui dispongono, cimentandosi nel corso delle puntate nelle interpretazioni di celebri canzoni della musica italiana: da Pazza di Loredana Bertè a L’amore si odia di Noemi, sino al duetto assieme al caposquadra Mietta ne Il mare d’inverno sempre della Bertè. Ma Erika e Carlotta D’Amico, oltre alla passione per la musica, condividono anche un’importante storia familiare alle loro spalle.

Erika è infatti diventata mamma di Carlotta quando aveva solo 17 anni, per poi crescerla da sola e tra innumerevoli difficoltà in seguito alla separazione dal padre della bambina. In una lettera struggente ascoltata in diretta nel programma, la donna si è così rivolta alla sua bambina: “Carlotta, siamo cresciute insieme e tanto ho imparato dalla forza dei tuoi sorrisi, dalla tua intraprendenza e dalla tua estrema sensibilità. Grazie, perché hai corso con me mentre ancora dovevi imparare a camminare. Grazie perché la felicità che esprimi è contagiosa e abbraccia tutti. Ti amo tanto”.











