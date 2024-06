Carlotta e Erika D’Amico, Io Canto Family 2024/ Mamma e figlia con una storia toccante: “Quando è nata…”

Carlotta e Erika D’Amico hanno portato a Io Canto Family 2024 una forte dose di allegria ed emozione. “La mia passione per il canto è nata insieme alla mamma, perchè lei visto che scrive canzoni me le faceva cantare”, ha raccontato la giovane Carlotta che ha conquistato la giuria per il suo bellissimo e sempre presente sorriso oltre che per la sua voce. Nel corso della puntata del 3 giugno, mamma e figlia sono pronte a sfoggiare tutto il loro amore per la musica, alternando brani più movimentati a ballad toccanti e piene di sentimento. Basterà per portare la giuria e il pubblico in studio a salvarle dalla possibile eliminazione? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlotta e Erika D’Amico, il punto forte della coppia a Io Canto Family 2024

Carlotta e Erika D’Amico durante l’ultima puntata di Io Canto Family 2024 si sono esibite sulle note de “Sei nell’anima” di Gianna Nannini. Mamma e figlia hanno regalato un’altra emozionante performance, ma prima di cantare Erika ha aperto il suo cuore parlando della sua vita e delle difficoltà incontrate: “nessuna donna è pronta a diventare mamma subito a 17 anni. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, ma le difficoltà si facevano sempre più grandi. Pensare per se stessi, pensare per due è sempre più difficile, ma quando la guardo lei è il risultato di tutte le mie fatiche, è la mia gioia. Lei ride sempre”.

Spazio alla musica: Carlotta e Erika D’Amico cantano Sei nell’anima di Gianna Nannini regalando una grandissima emozione al pubblico in studio, ai coach e giudici. La performance che conquista tutti. La stessa Michelle Hunziker si complimenta: “bravissime, siete state bravissime. Avete un’intesa stupenda, quando iniziate a cantare svanisce tutto”.

Carlotta e Erika D’Amico di Io Canto Family 2024 arrivano al cuore

Ma non finisce qui, visto che Carlotta e Erika D’Amico ritornano sul palcoscenico di Io Canto Family 2024 per uno speciale duetto in compagnia della capisquadra Mietta. Questa volta mamma e figlia cantano “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè con Mietta. Una prova che lascia il segno e che viene accolta dagli applausi del pubblico in studio. “Che bel trio e quanta energia” – è il commento della padrona di casa Michelle Hunziker. La storia di Carlotta e Erika D’Amico è una storia d’amore, di quello che lascia il segno. “Mamma è solare, mi illumina la vita” sono le parole della giovane e talentuosa Carlotta D’Amico.

Ad applaudirle in platea c’è anche il papà Roberto, che da tempo non sta più con la compagna Erika: “ci siamo lasciati quando Carlotta era piccolina. Non è stato facile, ma sta crescendo bene. Ed è felice così”. Ora nella vita di Erika c’è un altro amore, una donna di nome Manuela che la ragazza ha presentato senza paure al pubblico di Canale 5: “due anni fa ho incontrato Manuela. Con le facciamo tante cose insieme. Io sono tanto felice di vivere insieme a loro”.











