Erika D’Amico e la confessione sulla figlia Carlotta a Io Canto Family/ “Avuta a 17 anni, costretta a stare…”

La storia di Erika e della figlia Carlotta a Io Canto Family 2024

Quella di Erika D’Amico e sua figlia Carlotta è una delle storie più toccanti dei protagonisti di Io Canto Family 2024. La donna ha svelato di aver avuto la bambina quando aveva solo 17 anni e di essersi poi separata dal padre. Ha quindi dovuto crescerla tra molte difficoltà, portandola anche con se al lavoro di mattina presto.

Ha parlato della loro storia in una lettera, ascoltata in diretta a Io Canto Family, che ha lasciato la piccola protagonista in lacrime. “Cara Carlotta, nel corso degli anni sono state più le volte che ho disfatto la nostra valigia dei sogni invece di riempirla. – ha ammesso Erika – Correvo così tanto per garantirti la serenità che ogni bambina merita da non accorgermi che la stessa fatica la stavi facendo pure tu.”

Carlotta in lacrime per la lettera di mamma Erika a Io Canto Family

Erika ha quindi ricordato tutte le volte in cui Carlotta l’ha seguita al lavoro, anche di mattina molto presto: “Ricordo quando ti prendevo in braccio alle 5 del mattino e ti portavo con me al lavoro. Ti sdraiavo su due sedie e mi aspettavi senza mai lamentarti l’orario per andare a scuola.” Il fatto che la bambina sia nata quando aveva solo 17 anni ha portato madre e figlia ad avere un rapporto simbiotico: “Carlotta, siamo cresciute insieme e tanto ho imparato dalla forza dei tuoi sorrisi, dalla tua intraprendenza e dalla tua estrema sensibilità. – ha spiegato la donna nella sua lettera, che ha fatto poi scoppiare in lacrime la bambina – Grazie, perché hai corso con me mentre ancora dovevi imparare a camminare. Grazie perché la felicità che esprimi è contagiosa e abbraccia tutti. Ti amo tanto”, ha concluso.











