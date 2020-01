Eriksen all’Inter: accordo col Tottenham/ Calciomercato: ecco il rinforzo per Conte

Christian Eriksen-Inter, è fatta: ecco il colpaccio per Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra ha raggiunto l’accordo con il Tottenham: il fantasista danese è il profilo scelto per lanciare l’assalto alla Juventus. Come riporta Sky Sport, «le parti stanno definendo gli ultimi dettagli sulla cifra finale che dovrebbe arrivare a 20 milioni di euro: resta da capire se e con quanti bonus». Gianluca Di Marzio ha inoltre aggiunto che il 27enne è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana. Dopo un tira e molla lungo settimane, le due società hanno trovato un’intesa sul trasferimento a Milano del trequartista, in scadenza di contratto con gli Spurs a giugno.

Gli intermediari dell’operazione tra le due società sono nella sede nerazzurra di viale della Liberazione e non ci resta che attendere la nota ufficiale, che potrebbe arrivare già nel weekend. Dopo Ashley Young e Victor Moses, è fatta per il terzo rinforzo di questa sessione di mercato invernale per il Biscione: Eriksen potrebbe già essere protagonista nella sfida contro l’Udinese in programma tra una settimana. Ma il mercato nerazzurro potrebbe non finire qui: dopo l’ufficialità della cessione di Valentino Lazaro al Newcastle, si parla ancora di uno scambio Vecino-Allan col Napoli e del possibile arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea per rinforzare il reparto avanzato. Attese novità a stretto giro di posta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA