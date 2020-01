Eriksen all’Inter/ Calciomercato, visite mediche a Milano: “Sono felice!”

Christian Eriksen sarà il terzo acquisto dell’Inter in questa sessione di calciomercato di gennaio: il fantasista danese ha appena terminato le visite mediche al Coni di Milano, ora la firma e l’ufficialità. La dirigenza nerazzurra nel weekend ha raggiunto l’accordo definitivo con il Tottenham: affare da 20 milioni di euro, cifra contenuta poiché il classe 1992 era in scadenza di contratto con gli Spurs. «Se sono felice?? Of course», le prime parole dell’Ajax ai microfoni dei cronisti presenti alla clinica meneghina: Eriksen si è prestato per foto e autografi ai tifosi, in festa per l’acquisto di un top player del suo calibro. Dopo Ashley Young e Victor Moses, dunque, Antonio Conte potrà contare su un calciatore di livello per il centrocampo, in grado di spostare gli equilibri in questa seconda parte di stagione…

In questa prima parte di stagione col Tottenham Eriksen ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 2 assist, senza dimenticare le 5 apparizioni in Champions League condite da 1 gol ed 1 assist. Secondo quanto riportano i colleghi di Sport Mediaset, difficilmente il danese esordirà mercoledì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre è più probabile un suo utilizzo nella trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese, complici le assenze di Brozovic e Gagliardini. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha spiegato: «Eriksen è l’unico dei nuovi acquisti che potrebbe fare la differenza: non so ancora se sarà un grande giocatore, lo voglio vedere qui da noi in Serie A, ma credo possa dare qualcosa in più rispetto agli altri acquisti».

