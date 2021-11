Erio a X Factor 2021 con “Limit to your love”/ Brano di James Blake per riscattarsi?

Erio in cerca di riscatto a X Factor 2021 per non venire eliminato

Erio sarà protagonista con “Limit to your love” di James Blake nel secondo live di X Factor 2021 che andrà in onda oggi 4 novembre 2021. L’artista del roster di Manuel Agnelli ha dimostrato di avere una vocalità importante, riuscendo a emergere grazie alla sua personalità e alla voglia di mettersi in mostra.

L’aspetto eccentrico di Erio inizialmente aveva attirato anche un po’ di polemiche che si sono sciolte definitivamente quando ci si è resi conti di quanto questo artista sia bravo e in grado di dire la sua a un pubblico che sui social network ha dimostrato grande affetto e considerazione nei suoi confronti. L’appuntamento di stasera ci dirà se avrà la possibilità di andare ancora avanti con il talent che puntata dopo puntata si avvicina all’atto finale dove ovviamente arriveranno solo i più bravi.

Erio delude a X Factor 2021 nella prima puntata

Erio è un concorrente di spicco della nuova edizione di X Factor 2021. Ancor prima della prima esibizione live andata in onda lo scorso giovedì 28 ottobre, l’artista toscano era già fra i talenti maggiormente apprezzati, così come si evince dalle varie piattaforme social. Il suo percorso è stato senza dubbio fra i più sensazionali, con un plebiscito di complimenti in tutte le fasi selettive da parte tanto del pubblico quanto dei giudici. Il suo stile introverso, psichedelico ma allo stesso tempo introspettivo ed emotivo ha commosso tutti, in particolare grazie ad una voce capace di toccare corde sensoriali di diversa matrice. Dopo le straripanti prestazioni di Erio offerte con la cover “Can’t help falling in love” e l’inedito “Amore Vero”, supera brillantemente anche gli Home Visit guadagnandosi un posto nel roster di Manuel Agnelli. Nonostante le grandi aspettative, a volte l’emozione può tirare brutti scherzi. L’artista 35enne originario di Livorno non ha infatti convinto del tutto alla prima puntata dei live, trovando in particolare sul web numerosi commenti negativi in relazione alla sua esibizione.

Per alcuni Erio non è riuscito a mettere in mostra la sua forza vocale particolarmente emotiva, risultando a tratti calante e poco preso dal pezzo. Clamorosamente però, i giudici di X Factor 2021 si sono ancora una volta dimostrati di ben altro parere, forse per incoraggiare l’artista a fare ancora meglio. In particolare Emma Marrone, già più volte colpita nel segno dall’emotività del cantante, si è detta addirittura grata della sua esistenza. A lei hanno fatto seguito i complimenti anche di Mika ed Hell Raton, concordi nel considerarlo uno dei favoriti di questa stagione. I voti del pubblico hanno confermato l’opinione dei giudici, dato che il suo nome è stato fra i più votati della prima puntata nonostante le critiche circolate sulla rete dopo la sua prima esibizione dal vivo.



