HAALAND RINNOVA CON IL MANCHESTER CITY, CONTRATTO SUPER

Erling Haaland rinnova con il Manchester City. In un gennaio ricco di colpi di mercato faraonici, il club di Pep Guardiola aggiunge un altro importante tassello come il prolungamento di contratto di uno dei calciatori attualmente più forti al mondo. Il City ha iniziato il 2025 con l’acquisto di Abukodir Kushanov dal Lens, difensore uzbeko pagato 40 milioni più bonus e che sosterrà oggi le visite mediche così come Vitor Reis, altro centrale difensivo proveniente dal Palmeiras per 35 milioni. A questi va aggiungo il colpo grosso in attacco: Omar Marmoush, stella del Francoforte, è pronto al grande salto al Manchester City dopo essere stato pagato oltre 70 milioni di euro per un totale di quasi 150 milioni per tre giocatori.

A questi potrebbe aggiungersi anche Andrea Cambiaso della Juventus. La situazione è diversa dai tre affari sopracitati, dato che va ancora trovato l’accordo sia con l’ex Genoa e Bologna che con la società bianconera che chiede 80 milioni a fronte dei 65 che aveva in mente il City.

HAALAND-MANCHESTER CITY, BINOMIO VINCENTE

Come detto, c’è anche da considerare il rinnovo di Erling Haaland col Manchester City. L’attaccante norvegese ha firmato ufficialmente un prolungamento di contratto incredibile fino al 2034 dunque nove anni e mezzo. Haaland arriverebbe dunque all’età di 34 anni al termine del contratto, praticamente una sorta di rinnovo a vita. Fabrizio Romano spiega come ci sarà una clausola rescissoria valida però solo dal 2029 e ad una cifra molto alta. Il norvegese è arrivato al City nel 2022, ma ha già vinto tutto quello che poteva vincere. Al primo anno ha conquistato Premier League (anche una nel 2023/2024), FA Cup e Champions League nella finale contro l’Inter.

Inoltre, vanta anche una Community Shield, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club. Al momento conta 111 gol in 125 partite con il Manchester City per un totale di 266 reti in 325 match in carriera, numeri clamorosi per avere 24 anni.