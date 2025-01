CALCIOMERCATO JUVENTUS, CAMBIASO AL MANCHESTER CITY: MANCA ANCORA L’ACCORDO

Cambiaso al Manchester City potrebbe infiammare il calciomercato Juventus di gennaio. Se ne parlava qualche giorno fa, verso l’inizio di questa settimana, quando si vociferava della stima di Pep Guardiola verso l’esterno sinistro. Adesso la situazione però si è fatta molto più seria, anche se non abbastanza per parlare di accordo trovato. Infatti, come riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il City e Cambiaso sono in trattativa avanzata per trovare un accordo per quanto riguarda il contratto (5 anni con opzione). Diverso invece il discorso circa la stretta di mano da trovare tra la società inglese e la Juventus. Di offerte ufficiali ad oggi nemmeno l’ombra sebbene il City appare disposto a presentarne una tra pochi giorni pari a 65 milioni di euro.

Calciomercato Juventus News/ Weah può partire, Raspadori aggiunta per l’attacco (16 gennaio 2025)

Lasciando da parte tutti i pareri che si stanno susseguendo sui social circa il valore reale del giocatore o dell’offerta minima per accettare, c’è solo una cifra ufficiale ovvero gli 8.5 milioni più bonus investiti dalla Juventus nel luglio 2022 per prelevarlo dal Genoa e cederlo al Bologna.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PER CAMBIASO AL MANCHESTER CITY SI ASPETTA MARMOUSH

Cambiaso al Manchester City già nel calciomercato di gennaio? Come detto il City è pronto a spendere 65 milioni di euro, ma la Juventus non sembra intenzionata a cederlo per questa cifra. Nonostante si tratti di sette volte tanto quella investita meno di tre anni fa, i bianconeri lo reputano incedibile. D’altronde Cambiaso è un leader tecnico e non solo per la Juve, basti pensare a quante volte si è presentato davanti ai microfoni in conferenza stampa, oltre ad essere un profilo additato a fare la storia del club bianconero.

Calciomercato Juventus/ Kolo Muani alle visite mediche, Kalulu ritrova Tomori? (oggi 16 gennaio 2025)

Infatti la contro-richiesta del calciomercato Juventus è di 80 milioni. A partire da questa cifra, i dirigenti della Vecchia Signora potrebbe sedersi al tavolo per discutere di un’eventuale partenza di Cambiaso poiché si tratterebbe di un’offerta davvero importante. C’è però un particolare che Fabrizio Romano ha svelato: Cambiaso non è la priorità del Manchester City. Ad oggi, il club inglese ha come obiettivo numero uno Marmoush del Francoforte, dove invece sembra manchino solo i dettagli prima della firma.

Per Cambiaso invece come detto bisogna ancora strappare l’accordo col giocatore e con la Juventus. Insomma, aspettiamoci interessanti aggiornamenti a riguardo poiché il passaggio dell’ex Genoa e Bologna in Premier League non è mai stato così vicino.

Calciomercato Juventus News/ Danso e Disasi nuove idee per la difesa (15 gennaio 2025)