Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith/ “Sembriamo Sandra e Raimondo”

Ernestino Michielotto è il marito di Carolyn Smith, la Presidentessa di Ballando con le Stelle. La coppia è più innamorata che mai e si prepara a celebrare un importantissimo anniversario: il venticinquesimo di matrimonio. A confessarlo è proprio la ex ballerina e coreografa che, intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato del marito con parole di grande amore. “Sembriamo Sandra e Raimondo!” – ha detto la Smith – “lo chiamo autista-battista perché è sempre alla guida dell’auto o Tino-facchino perchè mi porta le valigie. Lui prima si arrabbia, poi si fa una risata”. Poi la presidentessa di Ballando rivela: “tra due anni io e Ernestino festeggeremo il venticinquesimo di nozze: mi piacerebbe risposarlo”.

Una vera e propria dedica d’amore quella fatta dalla coreografa che è legata da circa 23 anni al coreografo e ballerino. La danza, infatti, è stato il collant della loro storia d’amore come ha raccontato la Smith a Vieni da Me: “ero sposata con un altro ballerino e mi stavo separando, ma non riuscivo a capire i documenti scritti in italiano. Ho chiesto così a un allievo di aiutarmi perché non volevo firmare senza capire. Quell’allievo oggi è mio marito”.

Carolyn Smith: “Ernestino ‘Tino’ Michielotto è un uomo sempre presente”

Ernestino Michielotto e Carolyn Smith si sono incontrati nel 1991; anche se Carolyn usciva da una relazione finita male, la ballerina e coreografa si è perdutamente innamorata del ballerino e coreografo che è conosciuto non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Ernestino Michielotto, infatti, è conosciuto non solo per la fama di ballerino e coreografo, ma anche per essere stato giudice di tanti programmi di ballo a livello internazionale. Un grandissimo professionista , ma la sua vita è indubbiamente cambiata dal punto di vista personale dopo l’incontro con Carolyn Smith.

La coppia, infatti, dopo alcuni anni ha deciso anche di sposarsi: il matrimonio è stato celebrato nel 1997. Insieme i due ballerini hanno condiviso più volte il palcoscenico, mentre oggi hanno deciso di aprire diverse scuole di danza. “Amo molto mio marito e so di poter contare su di lui in ogni momento” – ha detto la Smith parlando del marito – “ci stuzzichiamo ma stiamo troppo bene insieme, lui è un uomo sempre presente”.



