Ernesto Russo chiude con Marianna a Uomini e Donne/ Lei piange: “Mi piace molto, poteva dirmelo prima”

Ernesto Russo e Marianna: confronto a Uomini e Donne

Ernesto Russo e Marianna tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 23 aprile 2024. Durante la prima uscita e il primo confronto, Ernesto aveva spiegato di essere fortemente attratto da Marianna. Tuttavia, durante gli ultimi appuntamenti, qualcosa è cambiato. “So che non c’è stato il bacio“, dice Maria De Filippi dando il via ad un confronto tra il cavaliere e la dama del trono over.

Cristiano e Giulia, Uomini e Donne/ Jasnaa attacca la dama: "Qual è il tuo obiettivo, lui o la sedia?"

“Ieri non avevo la voglia di baciarla e penso che anche da parte sua non ci fosse questa voglia”, spiega Ernesto. “Io lo trovo un po’ cambiato rispetto alle precedenti uscite. Rispetto alle altre volte è stato una persona totalmente diversa, dal molto al niente. In settimana ci siamo sentiti pochissimo e solo io gli ho inviato qualche messaggino. Poi so che aveva un impegno di lavoro e non volevo stargli molto addosso, gli ho mandato un solo messaggino e mi ha risposto dopo 24 ore. Purtroppo, a me piace molto”, spiega Marianna.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2024/ Ernesto chiude con Marianna

Le lacrime di Marianna dopo la rottura da Ernesto Russo

Nonostante l’attrazione, Ernesto Russo ammette di non provare quel trasporto forte per una frequentazione continua. “Mi piace fisicamente e caratterialmente ma non mi è scattato quel qualcosa in più”, spiega Ernesto. “Allora non ha senso andare avanti, potevi dirmelo già ieri sera perché io ho fatto anche un sacrificio lavorativo”, commenta Marianna. “Ieri avevo voglia di vederti”, si difende Ernesto spiegando che, alcuni atteggiamenti di Marianna, gli hanno fatto cambiare idea.

“Secondo me, con i tuoi atteggiamenti, un po’ le illudi. Tu sei un po’ un fuoco d’artificio, spari e poi ti spegni subito”, commenta Gianni Sperti. “E’ vero, hai ragione. Se non sento sempre quel fuoco dentro poi mi spengo“, ammette Ernesto. “Per fortuna che non sono andata avanti perché se fosse stato per lui, altro che bacio“, conclude Marianna prima di alzarsi e tornare ad accomodarsi. Marianna, seduta al proprio posto, ammette di esserci rimasta male lasciandosi andare alle lacrime. “Marianna, quando comincerai a guardarlo bene come ho fatto io, queste lacrime non avranno motivo di esserci“, commenta Barbara De Santi.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: Pierpaolo in bilico/ Addio al trono o nuovi corteggiatori?

© RIPRODUZIONE RISERVATA