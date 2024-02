Ernesto Russo chiude la conoscenza con Barbara De Santi a Uomini e Donne/ Colpa di una telefonata

Ernesto Russo e Barbara De Santi: conoscenza finita a Uomini e Donne

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 26 febbraio 2024. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, se Brando non ha ancora annunciato la scelta, a movimentare lo studio ci ha pensato Ernesto Russo che ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Barbara De Santi. Dopo aver rallentato la frequentazione non gradendo le troppe attenzioni di Barbara, Ernesto ha deciso di mettere definitivamente un punto alla conoscenza con Barbara non avendo gradito un suo gesto che, per Ernesto, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ernesto aveva manifestato la volontà di chiudere già nella registrazione della scorsa settimana scegliendo, tuttavia, di dare ancora una possibilità a Barbara. Nella registrazione del 26 febbraio, però, il cavaliere e la dama hanno discusso portando così Ernesto a chiudere definitivamente.

Ernesto Russo e Barbara De Santi: lite e addio a Uomini e Donne

A scatenare la discussione tra Ernesto Russo e Barbara De Santi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stata una telefonata. Ernesto, infatti, ha manifestato la propria rabbia nei confronti di Barbara a causa di una telefonata che la De Santi avrebbe fatto alla nipote.

Barbara, tuttavia, ha spiegato che, in realtà, è stata la nipote a darle il numero di telefono e per dimostrarlo è andata anche a prendere il telefono. Nonostante tutto, però, Ernesto non ha cambiato idea restando fermo sulla propria posizione e chiudendo così definitivamente la frequentazione.











