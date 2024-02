Scelta Brando a Uomini e Donne: svelata la data?/ Ultime esterne con Beatriz e Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: annunciata la data?

Grande attesa per la scelta di Brando a Uomini e Donne. Il giorno fatidico potrebbe essere oggi, lunedì 26 febbraio 2024. Brando, infatti, è uno dei protagonisti della registrazione di Uomini e Donne in programma oggi durante la quale il tronista potrebbe finalmente annunciare la data della scelta che potrebbe essere anche domani, martedì 27 febbraio, q1ando ci sarà una nuova registrazione. La scelta di Brando continua ad incollare i telespettatori davanti ai teleschermi, curiosi di scoprire chi sceglierà il tronista tra Beatriz e Raffaella.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 febbraio 2024/ Barbara chiude con Ernesto?

Sul trono dalla scorso settembre quando ha cominciato l’avventura con Cristian Forti che ha scelto diverse settimane fa lasciando il programma con Valentina Pesarei, Brando ha chiesto di poter avere più tempo avendo ancora dei dubbi da sciogliere tra le due corteggiatrici per le quali prova un forte interesse nonostante siano molto diverse tra loro.

Tina Cipollari sbotta a Uomini e donne contro le dame/ "Volete partner che vi mettono le corna"

Ultime esterne per Brando con Raffaella e Beatriz

Indipendentemente da quando sarà registrata ufficialmente la scelta, quelle attuali sono le ultime esterne per Brando che, nella registrazione di oggi, lunedì 27 settembre, si confronterà ancora con Beatriz e Raffaella. Nella registrazione del 20 febbraio, Brando ha portato in esterna solo Beatriz lasciando a casa Raffaella che, stanca di aspettare e sicura che l’interesse di Brando per Beatriz sia maggiore, ha annunciato di non voler fare più nulla e di aspettare solo la scelta.

Nella registrazione odierna, Brando avrà portato in esterna solo Raffaella per recuperare il rapporto con lei e arrivare con più serenità alla scelta finale? Lo scopriremo con le anticipazioni.

Ernesto Russo e Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Lei svela: "Lui il sabato sparisce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA