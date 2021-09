Ernia/ Dopo Superclassico arriva il featuring coi Pinguini Tattici Nucleari

Ernia sarà tra i protagonisti della serata di oggi, 9 settembre 2021, ai Seat Music Awards. Uno dei suoi ultimi grandi successi è Ferma a guardare cantata insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Il rapper Matteo Professione ha scelto per sé questo particolare soprannome portandoselo dietro dai tempi dei banchi di scuola. Nato a Milano, nel Quartiere Triennale 8, da una famiglia di origine svizzero tedesca e montenegrina, da parte, rispettivamente, del bisnonno paterno e quello materno. Si avvicina all’hip-hop nella prima adolescenza, dopo un’infanzia difficile passata al fianco di Tedua, altro rapper militante nell’ambiente urbano milanese, la quale viene in parte narrata nel brano Amici. Il primo periodo risale alla frequentazione dei collettivi Bonola Family e di Razza a Parte, relativi proprio all’omonimo quartiere di Bonola, piuttosto vicino al QT8 in cui è cresciuto lui stesso.

Dopo un’iniziale esperienza, breve ma intensa, nell’ambito della Troupe d’Elite, ovvero il gruppo formato da Ernia con Ghali, Maite e il producer Fonzi Beat, promossa dall’etichetta discografica Tanta Roba di Gué Pequeno e Dj Harsh, e alcuni viaggi tra Regno Unito e Francia, il rapper milanese torna definitivamente in Italia, lavorando autonomamente. Successivamente, dell’esperienza con la Troupe d’Elite, Ernia dichiarerà il ruolo giocato dalle loro produzioni nell’introduzione del genere della trap in Italia, inizialmente criticato dai detrattori del gruppo, diventato tuttavia un vero fenomeno virale.

Ernia, uno stile affascinante

Lo stile e i temi trattati da Ernia hanno una particolarità affascinante, sono cioè influenzati da evidenti ispirazioni letterarie, come si evince fin dal primissimo album studio pubblicato nell’ormai lontano 2017, ovvero Come uccidere un usignolo, chiaramente ispirato dal classico della letteratura americana Il buio oltre la siepe di Harper Lee. L’abbiamo visto in una foto in cui è ritratto coi Pinguini Tattici Nucleari, nella loro pagina ufficiale di Instragram, in cui si vedono tutti i componenti della band festeggiare insieme ad Ernia il disco di platino per il brando prodotto in featuring, ovvero Ferma a guardare.

I riflettori scandalistici sono soprattutto puntati sulla sua fidanzata, la bella modella Valentina Cabassi, la quale è ritratta in una foto romantica, dagli eventi toni estivi, pubblicata dal cantante nelle sue storie di Instagram: niente di più di un momento di tenerezza durante le loro vacanze, rubato agli occhi indiscreti dei più. L’agenda di Ernia è fitta: oltre il SEAT Music Awards, figurano soprattutto le date del suo Summer Tour, il quale avrà inizio il 28 di questo mese, tra poco più di due settimane. Sono inoltre già disponibili per la vendita i biglietti per tutte le date previste tra febbraio ed aprile del prossimo anno, sparse tra le varie città maggiori d’Italia.

Video di “Ferma a guardare”, ultimo singolo di Ernia





