Ernst Knam e Frau Knam/ Amore a prima vista “Nessuna competizione, ci completiamo”

La coppia formata da Ernst Knam e Frau Knam sarà oggi protagonista della trasmissione I Soliti Ignoti, in onda nel preserale di Rai1 e condotta da Amadeus. Il nome di Ernst Knam è piuttosto noto non solo ai golosi ed amanti della pasticceria ma anche per via delle trasmissioni di successo che lo vedono protagoniste, tra cui Bake Off Italia, su Real Time. Knam è il “severo” giudice del programma che però ha un cuore morbidissimo, anche grazie alla presenza nella sua vita di Alessandra Mion, meglio conosciuta come Frau Knam, sua moglie dal 2010. Da quel momento, come si legge nella sua biografia, si è trasformata nel “lato pink del cioccolato”.

Ernst e Alessandra si sono conosciuti nel 2009 grazie ad una cena organizzata da una amica in comune con l’obiettivo chiaro di farli conoscere. Una sorta di appuntamento al buio, dunque, che però alla fine si è rivelato estremamente fortunato. Tra loro è stato subito amore a prima vista ed al momento del dolce Knam ha deciso di sferrare il suo asso nella manica conquistandola per la gola, ovvero con la sua inimitabile mousse mango e frutto della passione.

Ernst Knam e Frau Knam: insieme anche nel lavoro

Per l’azienda Knam Srl, Frau Knam si occupa non solo dell’attività di pasticceria ma anche di organizzazione di eventi, conferenze stampa, cene, con un occhio di riguardo all’ambito dei matrimoni. Ernst Knam e Frau Knam hanno dimostrato di essere una coppia vincente nella vita privata così come sul lavoro e nei mesi scorsi avevano annunciato la nascita di altri due punti vendita firmati da Chef Knam e da Frau Knam sempre in via Anfossi, di fronte alla storica pasticceria. Il primo sarà l’atteso negozio di dolci senza glutine e senza lattosio di Ernst, il secondo il negozio firmato dalla sua dolce metà.

Proprio Frau Knam, intervistata da DolceGiornale.it aveva detto: “Non entro in competizione con Ernst, ci completeremo”. Come è nata la loro idea? La moglie del noto pasticcere e chef lo ha svelato a Repubblica: “Lo abbiamo pensato insieme, a me piace da sempre quello che fa Ernst e spesso ho delle idee nuove. Mi piace stare in cucina, durante il lockdown ho provato a mettere letteralmente le mani in pasta, a semplificare le ricette dei dolci a favore di chi stava a casa e non aveva strumenti specifici, e ho avuto un successo enorme. E così…”.



