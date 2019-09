Ernst Knam/ La foto con Gabriele Bonci, fan: “Siete due miti” (Bake Off Italia)

Ernst Knam si conferma il giudice più severo di Bake Off Italia 2019. Nelle prime tre puntate, il celebre pasticcere non ha perso occasione di puntualizzare sulla preparazione e la presentazione di alcuni dolci, ponendo soprattutto l’attenzione sulle fasi che caratterizzano, in maniera determinante, la buona riuscita delle portate. Ma sua severità è spesso motivo di discussione sui social e di tanto in tanto qualche telespettatore non perde occasione di bacchettarlo: “Maestro, sia un po’ più buono con i concorrenti”, si legge tra i commenti sul suo profilo ufficiale; tuttavia, il giudice ha più volte dimostrato ampiamente di essere un duro dal cuore tenero e nel corso degli anni da dato prova che nel suo animo si nasconde un lato più che gentile. Proprio per questo sono in molti oggi ad apprezzare la sua presenza nel popolare show di Real Time e non passa giorno senza che al suo indirizzo non arrivino commenti e manifestazioni d’affetto.

Il successo con Gabriele Bonci

Il terzo appuntamento di Bake Off Italia 2019 ha visto Ernst Knam al fianco di un altro grande protagonista della cucina e della tv, Gabriele Bonci. Assieme a Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, i due giudici hanno accompagnato gli aspirati pasticceri alla scoperta delle tre prove della gara, conquistando, inaspettatamente, i numerosissimi telespettatori sui social. Sulla sua pagina ufficiale, Ernst Knam ha infatti condiviso un’immagine che lo ritrae in compagnia di Bonci e lo scatto, preso di mira da migliaia di follower, in poche ore ha collezionato quasi tremila like. “Sarebbe fantastico avervi in prestito per una sera. Abbuffata di pizza e cioccolato, che paradiso!!!, scrive una follower. “Due miti meravigliosi insieme”, “Bellissimi”, aggiungono poi altri fan. E ancora: “Woooow che “coppia”… proprio come nella vita, un po’ dolce e un po’ salato!”.

La gara tra giudici di Bake Off Italia 2019

Nella terza puntata di Bake Off Italia 2019, Damiano Carrara ha caratterizzo le fasi della seconda prova con la sua crostata, una frolla con grano saraceno, pesche a cubetti, frangipane e pinoli che ha mandato in tilt numerosi concorrenti. Oggi Ernst Knam ha voluto pubblicare la sua versione di questo dolce autunnale, postando sui social un’immagine che ha fatto il pieno di like. “Anche se il clima è ancora estivo, ci stiamo preparando per l’autunno: base frolla bianca, farcita con mele a cubetti, zenzero semicandito, vaniglia con uno strato croccante di mandorla, pistacchi e pinoli!”. Knam sceglie le mele laddove Carrara opta per le pesche; il primo si affida alla farina bianca, mentre il secondo sorprende con il grano saraceno. La ricetta di Knam è la risposta al dolce realizzato a Bake Off Italia 2019 dal suo collega?



