Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ “Tornare insieme? No!”, e rivela…

Eros Ramazzotti, perché è finita la storia con Michelle Hunziker?

Una delle parentesi più belle della storia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è arrivata lo scorso anno, quando il cantante è stato ospite a “Michelle Impossible“, il one woman show dell’ex moglie. Una bella sorpresa per la showgirl svizzera che ha invitato nel suo primo programma tutto da sola il suo ex marito e lì ha chiarito che no, non torneranno insieme ma che tra loro c’è oggi comunque un rapporto di amore.

Un grande amore quello nato tra i due che si sono sposati nell 1995 per poi lasciarsi sette anni dopo. È finita perché “Eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. – rivelò la Hunziker nel 2008, spiegando che – Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato”.

“Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito” sono state le parole di Michelle Hunziker nel suo show, a cui il cantante romano ha risposto: “non hai insistito neanche tanto dai”. La Hunziker ha poi raccontato della loro storia: “l’ho corteggiato come non potete capire. Senti, ma sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?” Ramazzotti allora ha rivelato: “perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare, la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla?”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme?

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più amate di sempre. Sette anni d’amore e matrimonio suggellato anche dalla nascita della primogenita Aurora Ramazzotti. Poi la separazione che tanto ha fatto penare i tantissimi fan della coppia. Dopo ventisei anni la ex coppia si è ritrovata insieme nello show della Hunziker che ha sottolineato: “siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.

Ramazzotti ha voluto poi farle una sorpresa: “adesso canto la tua canzone” intonando alcune parole della hit “Più bella cosa” che ha fatto letteralmente impazzire i fan fino al bacio a stampo finale. “Una scena bellissima” è stato il commento sui social. Non solo, la ex coppia è tornata a lavorare insieme nel videoclip dell’ultimo singolo del cantautore romano.

