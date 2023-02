Eros Ramazzotti: “Faccio karate con Michelle Hunziker”/ “Aurora potrebbe cantare…”

Eros Ramazzotti, che il prossimo 28 ottobre festeggerà il suo compleanno numero 60 e che si appresta a diventare nonno per la prima volta, ha concesso un’intervista ai microfoni de “Il Messaggero”, svelando in primis il segreto alla base del suo fisico invidiabile. Il cantante ha rivelato di essere in forma “grazie al karate, per essere precisi il Kyokushinkai karate. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, grazie a un amico, ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi alleno anche a non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre. Ho convinto anche Michelle Hunziker a fare il corso. E, ovviamente, la svizzera ha fatto il fenomeno, prendendo subito due cinture”.

A breve Eros Ramazzotti potrà fregiarsi del “titolo” di nonno, un appellativo che, tuttavia, non gli crea imbarazzo: “Per niente, anzi, mi diverte. Quando mia figlia Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro. A proposito: Aurora avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo“, perché “sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me”. Però, adesso che ha fatto altro, “può anche provarci e fare un disco. Ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io l’aiuterò: scrivendo, organizzando e scegliendo come ho sempre fatto”.

EROS RAMAZZOTTI: “IL MIO EREDE È ULTIMO. IO DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL DI SANREMO? MAI!”

Ai lettori de “Il Messaggero”, Eros Ramazzotti ha poi confidato che, a livello sentimentale, “qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro, per il momento è meglio così”. Il suo erede in ambito musicale è senza dubbio Ultimo, con cui ha duettato nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2023: “È un grande artista e mi rivedo in lui. È un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa come trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così. Deve fare il bravo e stare tranquillo: si inc*zza troppo facilmente”.

Fra i sogni di Eros Ramazzotti c’è un duetto con Beyoncé e, poi, con Jay Z e Kanye West, mentre non figura la direzione artistica di Sanremo: “Non prenderei mai il posto di Amadeus, è troppo stressante. Inoltre, non faccio tv, non mi piace litigare né recitare per forza una parte. Sarei anche poco obiettivo: scelgo bene le canzoni per me, ma quelle degli altri… Chi lo sa?”.











