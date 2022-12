Fidanzata Eros Ramazzotti? È single ma i flirt non mancano/ Ritorno con Michelle Hunziker? I fan sperano ma..

Nuova fidanzata per Eros Ramazzotti?

Eros Ramazzotti sarà uno degli ospiti di Domenica In, per cantare le sue canzoni e parlare un po’ di sé. Dopo le sue due storie d’amore più importanti, quelle con: Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, che lo hanno reso marito e padre, adesso pare che Eros stia frequentando un’altra donna. Tecnicamente possiamo affermare che Eros Ramazzotti sia single, eppure il web e la stampa sono ormai a conoscenza di un nuovo presunto flirt. Qualche settimana fa, il cantante è stato paparazzato a Milano mentre passeggiava mano nella mano con una donna affascinante vestita di bianco; passeggiata che secondo Diva e Donna è terminata con l’ingresso dei due all’interno dello stesso portone.

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti/ "L'amore cambia..."

Non conosciamo ancora l’identità della donna e non sappiamo qual è il rapporto che li lega, indubbiamente i due avevano l’aria di non essere solo amici. Al momento non sappiamo nient’altro in merito alla questione e non ci sono stati altri avvistamenti della coppia, anche perché al momento il cantante è molto impegnato con i progetti lavorativi e soprattutto con la figlia Aurora, che è incinta e trascorre spesso momenti molto dolci insieme al padre.

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti/ "Ecco perché tra noi è finita"

Eros Ramazzotti è single ma i fan sperano ancora in un ritorno con Michelle Hunziker

Ufficialmente, oltre al presunto flirt, Eros Ramazzotti è single e come accade da anni, i fan continuano a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma tra lui e l’ex moglie Michelle Hunziker, indipendentemente dal fatto che lei possa essere fidanzata con un altro. E’ innegabile il fatto che tra Eros e Michelle ci sia ancora un rapporto speciale o meglio, un vero e proprio legame, che indipendentemente dalla figlia Aurora, è dovuto alle grandi emozioni che hanno sempre vissuto insieme.

Oltre al bacio a stampo che i due si sono scambiati a Michelle Impossible, alla fine di questa estate, Eros le aveva anche dedicato delle canzoni all’Arena di Verona e poi l’aveva abbracciata davanti a migliaia di spettatori. Michelle ha sempre dichiarato che l’amore è sempre rimasto anche se in forma diversa, non se ne va e la stessa cosa vale per Eros anche se i due hanno solo un rapporto d’amicizia e continuano a ribadirlo. I fan hanno avuto modo di rivedere l’ex coppia insieme durante il gender reveal party di Aurora Ramazzotti e continuano a sognare, mentre il bel cantante attualmente si gode a pieno la vita da single.

Eros Ramazzotti, "Mia madre non mi ha mai appoggiato"/ La confessione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA