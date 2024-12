Eros Ramazzotti è tra i protagonisti del concerto evento “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”. Il tenore, per celebrare i 30 anni di carriera, ha radunato amici e colleghi italiani ed internazionali nella magica cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico, un anfiteatro naturale situato nella sua città natale. Tra questi non poteva non esserci Eros Ramazzotti, uno dei cantautori italiani di maggior successo della musica italiana conosciuto in tutto il mondo. Ramazzotti, infatti, è un grandissimo amico di Andrea Bocellio anche se i due non hanno mai realizzato qualcosa insieme, ma hanno avuto modo di conoscersi e stringere amicizia in giro per il mondo. Una carriera straordinaria per Ramazzotti che dal 1984 ha pubblicato 11 album in studio, un EP, tre album compilation, tre album live e 37 singoli.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati/ Scambio di accuse: "Non protetta" "Rabbia avvelena"

Ad oggi ha venduto la cifra record di 60 milioni di dischi in 40 anni di carriera e ha collaborato con grandi star della musica italiana ed internazionale: da Cher a Tina Turner, da Andrea Bocelli ad Anastacia fino a Luciano Pavarotti e Laura Pausini.

Eros Ramazzotti e il rapporto con Michelle Hunziker

La popolarità di Eros Ramazzotti è sicuramente legata anche al rapporto con Michelle Hunzier a cui è stato sposato per diversi anni e da cui ha avuto la prima figlia Aurora. Dalle pagine di Vanity Fair, il cantautore romano parlando del rapporto con la ex moglie ha detto: “quello che è successo a noi capita ogni giorno a tantissime persone”. Peccato che i due non siano l’altra gente, ossia due persone comuni visto che sono state una delle coppie più paparazzate di sempre.

Perché Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono lasciati?/ Gli ultimi gossip sul ritorno di fiamma

Priori Eros Ramazzotti ha ammesso: “siamo personaggi pubblici, ma bisogna smetterla di seguirci”. Un clamore mediatico non voluto e non ricercato dall’artista che ha sempre preferito far parlare la sua musica anche se parlando del futuro ha detto: “ho deciso che a partire dal prossimo disco comincerò proprio dai testi delle mie canzoni. Voglio che siano più maturi, meno legati alla mia vita”.