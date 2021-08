Esodo di agosto, traffico autostrade in tempo reale/ Code a tratti sullA1 a Bologna

Inizia oggi il primo grande esodo di agosto, lo spostamento in massa degli italiani verso le località di villeggiatura: scopriamo insieme il traffico delle autostrade in tempo reale. Come da copione il primo weekend dell’ottavo mese dell’anno risulta essere particolarmente caldo dal punto di vista del traffico autostradale, visto che sono milioni gli italiani che si mettono storicamente in viaggio per raggiungere le principali località vacanziere, a cominciare dalla Riviera romagnola, quindi la Liguria, il Veneto, ma anche la Toscana e via-via il resto delle zone italiane bagnate in particolare dal mare.

Al momento in cui vi scriviamo, poco dopo le ore 8:00 di mattina, la situazione sulle autostrade è tutto sommato tranquilla, e non si segnalano particolari criticità, al di là di un incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, fra Roncobilacco e Firenze (Km 247 – direzione: Napoli), che ha rallentato leggermente il traffico. Inoltre si segnalano code a tratti sull’A14 Bologna-Taranto (Km 38.2 – direzione: Taranto) tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico intenso, e ancora, code tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e Milano sud per lavori, sempre sull’A1 in direzione Napoli (km 8.9). Resta comunque sostenuto lo scorrimento sulle principali arterie della nostra penisola, a cominciare dagli snodi cruciali già accennati sopra, leggasi appunto l’autostrada A1 verso Bologna, dove transitano tutti gli italiani che stanno raggiungendo la costa adriatica dell’Italia. Traffico anche sull’autostrada A4, Milano-Venezia, in direzione del Veneto, ma anche verso la Liguria, in direzione Genova nonché la riviera di ponente e levante. Si segnala inoltre situazione di maltempo in numerose regioni d’Italia, in particolare al nord.

Clicca qui per visionare sul sito di Aspi il traffico autostrade in tempo reale

ESODO DI AGOSTO, TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE: I CONSIGLI PER METTERSI IN VIAGGIO

Situazioni di rallentamento anche nelle Marche, altro snodo cruciale dove spesso e volentieri si verificano chilometri di coda durante l’esodo di agosto, così come in Toscana e più a sud, nella regione Campania.

I consigli per chi intende mettersi in viaggio sono sempre i soliti, a cominciare da un check in dell’auto, soprattutto pressione delle gomme, ed evitare di mettersi alla guida se particolarmente stanchi. Infine, ricordarsi sempre di rispettare i limiti di velocità imposti e di mantenere il distanziamento dai mezzi che ci precedono. La nostra redazione vi da appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento sul traffico autostradale di questo primo importante esodo di agosto.

