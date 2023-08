Esodo estivo, traffico primo weekend agosto da bollino nero/ Le strade più trafficate: cantieri sospesi e…

ESODO ESTIVO 2023: TRAFFICO DI SABATO 5 AGOSTO DA ‘BOLLINO NERO’

Esodo estivo 2023, ci stiamo preparando a una delle settimane più calde dell’anno, in tutti i sensi, per la viabilità sulle strade nel nostro Paese: e in una delle estati più calde di sempre, dal prossimo 5 agosto milioni di italiani e di turisti stranieri sono in procinto di riversarsi lungo le principali arterie della penisola per raggiungere le varie località di villeggiatura; l’attenzione è dunque rivolta ai giorni da cosiddetto ‘bollino nero’ per provare a capire quali sono i giorni meno sfavorevoli per mettersi in viaggio e quali sono inoltre le strade più trafficate. Tra iniziative di sensibilizzazione rivolte ai conducenti per incentivare la sicurezza stradale e l’attività di monitoraggio da parte di Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato, ecco qual è la situazione per l’esodo che porta al Ferragosto.

Per quello che è il primo weekend di esodo vacanziero di questo agosto 2023 è previsto il temuto ‘bollino nero’ per la mattinata di sabato 5 agosto, uno dei momenti più critici: per questo motivo, al fine di rendere più scorrevole la circolazione sulle principali arterie stradali, l’Anas ha deciso per questa settimana di ridurre il numero dei cantieri attivi sulla propria rete; stando infatti ai dati che sono stati comunicati, sono 96 i nuovi cantieri effettivamente sospesi che si vanno così ad aggiungere agli altri precedentemente fermati per un totale di 811 situazioni di lavoro sulle strade rimossi (in pratica il 74% di quelli totali, ovvero tre su quattro dei circa 1100, per attuare questo piano di mobilità estiva). Tuttavia, già a partire dal pomeriggio di oggi il traffico sulle autostrade è da ‘bollino rosso’, prova generale di quello che andrà in onda domani per il vero inizio dell’esodo estivo; poi il ‘bollino rosso’ tornerà nel pomeriggio di domani e anche per tutta la giornata di domenica 6 agosto.

WEEKEND DA BOLLINO NERO: QUALI SONO LE STRADE PIU’ TRAFFICATE

In previsione del weekend è stato anche deciso il consueto divieto di transito dei mezzi pesanti: lo stop a camion e tir è partito dalle ore 16 di oggi e il divieto rimarrà in vigore anche per quasi tutta la giornata di domani, sabato 5 agosto (dalle ore 8 alle 22) e in maniera identica anche domenica (ma questa volta già dalle ore 7 fino alle 22). Come accennato, inoltre, per venire incontro ai viaggiatori, nelle principali aree di servizio della rete autostradale delle pattuglie della Polizia Stradale forniranno nei punti di contatto consigli di guida sicura e tutte le informazioni utili sullo stato della viabilità a chi ne faccia richiesta, mentre il personale di Aspsi e Anas offriranno un servizio di caring ai viaggiatori in transito con tanto di assistenza di ambulanza con volontari a bordo alla bisogna. Infine, a proposito delle tratte più trafficate, si segnalano quelle in direzione Sud -le dorsali adriatica, jonica e tirrenica- mentre al Nord i principali valichi di confine in direzione Francia e Slovenia. Da monitorare le reti che portano fuori dai principali centri urbani, oltre alla A2 (l’Autostrada del Mediterraneo), la Statale 106 Jonica, le autostrade siciliane (A19 e 129), la SS7 Appia che collega Roma ai centri del Lazio, l’Itinerario E45 e la SS16 Adriatica.

