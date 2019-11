Esplosione in cascina ad Alessandria/ Morti 3 vigili del fuoco, ipotesi dolosa

Una violenta esplosione è avvenuta nella scorse ore in Piemonte, in provincia di Alessandria (Quargnento), causando la morte di tre vigili del fuoco. A darne notizia sono i principali organi di informazione online in queste ultime ore, a cominciare da Rai News, che racconta di come due pompieri siano morti sul colpo, subito dopo la deflagrazione, mentre un terzo è rimato disperso, e poi trovato senza vita poco dopo, sepolto dalle macerie. Ad esplodere è stata una cascina, che in base a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia locale, sarebbe deflagrata in una porzione disabitata, di conseguenza oltre ai soccorritori non dovrebbero esservi coinvolte altre persone. Resta da capire come sia avvenuta l’esplosione, e stando ad una prima versione dei fatti si sarebbe verificata una doppia deflagrazione.

ESPLOSIONE IN CASCINA AD ALESSANDRIA: “STIAMO FACENDO GLI ACCERTAMENTI”

Secondo fonti investigative, invece, i vigili del fuoco sarebbero intervenuti presso la cascina dopo un principio di incendio, ma una volta giunti nell’edificio sarebbero stati travolti dallo scoppio. Il paese di Quargnento, dove si è verificata la tragedia, è un piccolo comune in provincia di Alessandria, non troppo distante dalle colline del Monferrato, e zona agricola dove vi sono numerose cascine. Giuseppe Di Fonzo, comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, ha parlato così ai microfoni della Rai: “Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l’eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere l’ipotesi dolosa“. I dubbi principali sono dovuti al fatto che l’edificio fosse disabitato, e che solo dopo l’intervento dei pompieri si sia verificata un’esplosione.

