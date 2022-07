Estate in Diretta, perché oggi non va in onda?/ C’è Speciale Tg1 su crisi di governo

“Estate in Diretta” oggi non va in onda su Rai Uno. In questo mercoledì 20 luglio 2022 non troveranno spazio i casi di cronaca e di attualità raccontati quotidianamente da Roberta Capua e da Gianluca Semprini, per via della decisione dei vertici dell’azienda di viale Mazzini di concedere strada allo speciale del Tg1 sulla crisi di governo, essendo oggi la giornata cruciale per il destino del nostro Paese, perlomeno in chiave politica. I palinsesti Rai confermano questa decisione, ma già Roberta Capua aveva pubblicato nelle scorse ore un breve pensiero su Facebook: “Estate in Diretta oggi non andrà in onda…”.

Un annuncio al quale non erano seguite ulteriori informazioni, con i telespettatori più affezionati al programma che non hanno esitato a manifestare il proprio disappunto: “Uffi uffi… – ha scritto un’utente –. Un’altra giornata di chiacchiere inutili. Ma, dico io, non bastano i tg che ci informano della situazione? Va beh, a domani”. Infatti, “Estate in Diretta” andrà regolarmente in onda giovedì 21 luglio 2022, riprendendo la sua abituale programmazione.

“ESTATE IN DIRETTA” NON VA IN ONDA: ANCHE MARCELLO CIRILLO DÀ L’ANNUNCIO

Anche Marcello Cirillo, presenza musicale fissa di “Estate in Diretta”, che ogni giorno ripropone i grandi successi canori del passato e del presente a tutti i telespettatori, ha inteso comunicare su Facebook la mancata messa in onda della trasmissione nel pomeriggio odierno: “Buongiorno a tutti, vi comunichiamo che oggi l’Estate in Diretta non va in onda, l’appuntamento è per domani sempre alle 17.15, sempre su Raiuno”.

Anche in calce a questo post social non sono mancate alcune critiche rivolte alla Rai da parte degli spettatori che seguono costantemente e quotidianamente “Estate in Diretta”: fra di loro, c’è anche chi ha scritto che “Rai Uno è sempre penalizzata” quando ci sono eventi importanti di natura politica. Una delusione destinata a rientrare a breve: la puntata di domani è già dietro l’angolo.

