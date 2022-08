Estefania Bernal concorrente di Ballando con le Stelle?/ Dopo l’Isola dei Famosi…

Estefania Bernal fa un appello a Milly Carlucci: “Vorrei partecipare…”

Estefania Bernal si candida come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, la modella sarebbe pronta a scendere in pista. Estefania lo ha svelato nel corso di un’intervista al Settimanale Confidenze. La modella ha spiegato che il programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci farebbe al caso suo. In alternativa, la Bernal potrebbe partecipare ad un altro reality, Pechino Express: “Ora mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle oppure a Pechino Express. Inoltre, se mi offrissero un ruolo in un film accetterei subito. Nel frattempo, continuo a lavorare come modella che è un mestiere che amo”.

L’Isola dei Famosi ha regalato a Estefania Bernal la popolarità. Dopo la sua partecipazione al reality, le cose sono cambiate. La modella ha infatti confidato che una volta rientrata dall’Honduras molte persone si sono fermate per chiederle un selfie o un autografo. La modella è stata uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi per la sua storia d’amore con Roger Balduino. Dopo vari tira e molla i due hanno deciso di rimanere amici. Al Settimanale Confidenze Estefania ha confessato che a mancargli di più è stato il cellulare: “La cosa che più mi è mancata in Honduras è lo smartphone. Mi mancavano le telefonate e i messaggi coi miei genitori. E le uscite con le amiche”.

Estefania Bernal è single. Dopo il flirt all’Isola dei Famosi con Roger Balduino la modella ha deciso di voltare pagina. Sul suo futuro rivela nell’intervista a Confidenze: “Se penso al mio futuro, nella mia vita privata, mi vedo con accanto l’uomo della mia vita: un uomo gentile e intelligente. Figli? Sì, magari più in là, dopo i 30 anni”. Proprio ai microfoni di Giada Di Miceli nel programma Non succederà più la modella aveva chiarito in che rapporti era rimasta con Roger Balduino. Tra loro non è scoccato l’amore tanto che i due sono rimasti amici: “Ci siamo visti normalmente, non è scoccata la scintilla. Lui è bellissimo, un bravissimo ragazzo e poi la gente ci voleva insieme. Però abbiamo un bellissimo rapporto, da amici. Mi ha fatto molto piacere conoscerlo, è un figo pazzesco, facevamo una bella coppia”.

Nell’ultimo periodo di permanenza all’Isola, Estefania si era molto avvicinata a Edoardo Tavassi. L’ex naufraga ha spiegato: “Che persona spettacolare Edo, molto simpatico. Abbiamo un bellissimo rapporto, ma per me è un amico, come se fosse mio fratello, Mi aveva detto che non voleva andare oltre sull’Isola con Mercedesz, lei voleva per forza una risposta e questa cosa è stata un po’ strana”.











