Estefania Bernal dopo L’Isola dei Famosi in cerca d’amore/ “Se penso al mio futuro..”

Estefania Bernal alla ricerca dell’amore: “Se penso al mio futuro…“

All’Isola dei Famosi ha vissuto un’altalena di emozioni, tra la sofferenza per le condizioni di vita e il breve flirt con Roger Balduino, oltre ad alcuni battibecchi con i compagni di viaggio. Estefania Bernal è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione del reality terminata a fine giugno e ora per lei è tempo di guardare al futuro. Intervistata da Confidenze, confessa di non voler abbandonare l’idea di tornare in tv: “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle e a Pechino Express. Inoltre, se mi offrissero un ruolo in un film accetterei subito“.

In attesa di nuove proposte dopo l’Isola dei Famosi, prosegue la sua attività da modella, “un mestiere che amo e che mi dà grandi soddisfazioni“. E, aprendo il capitolo amore, sembra avere le idee ben chiare su quale sia il suo futuro, anche in riferimento al prototipo di uomo ideale: “Se penso al mio futuro, diciamo tra 5 anni, mi vedo in televisione e, nella vita privata, con accanto l’amore della mia vita: un uomo gentile e intelligente“. L’idea di diventare mamma non le è indifferente, ma a una condizione: “Sì, ma più in là, dopo i 30 anni“.

L’Isola dei Famosi ha permesso ad Estefania Bernal di vivere un’esperienza unica e irripetibile, segnata anche dalle mancanze della vita quotidiana che si sono spesso fatte sentire. “Là mi mancavano le telefonate e i messaggi con i miei genitori. E le uscite con le amiche” confessa la modella a Confidenze. L’effetto del ritorno alla normalità è stato per lei spiazzante: “Non avevo pensato all”effetto Isola’. Appena sono rientrata dopo la finale, già all’aeroporto ho notato che qualcosa era cambiato: la gente mi sorrideva, mi salutava, alcuni mi hanno chiesto l’autografo o un selfie“.

Il reality ha portato con sé una ventata di popolarità: “È stato bellissimo e ancora adesso, quando mi fermano per strada, mi fa un enorme piacere“. Bis all’Isola dei Famosi? Per la Bernal non è da escludere: “Parteciperei di nuovo alla trasmissione per questo motivo, anche se 90 giorni in quelle condizioni sono tanti. Convivere con estranei, senza cibo né affetti è dura. Però insegna ad apprezzare ogni piccola cosa. Oggi poter mandare un messaggino o fare colazione mi sembra un miracolo“.











