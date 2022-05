Estefania Bernal e Roger Balduino avevano un piano?/ “C’entra Uomini e Donne…”

Estefania Bernal e Roger Balduino, relazione studiata a tavolino? Spunta il sospetto…

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi Estefania Bernal ha lasciato in diretta Roger Balduino. Il modello non si aspettava ovviamente una simile reazione da parte di Estefania. Un atteggiamento alquanto insolito che insospettito prima gli ospiti in studio e poi gli appassionati del programma. Non a caso, il brasiliano pare aver confessato che la loro relazione sia stata preparata a tavolino. Lo stesso Roger ha infatti rivelato: “Dicevo, ho conosciuto Estefania, che è stata la prima a dirmi: “Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”. Io le ho detto: “Sì, va bene”, però piano piano lei mi è piaciuta. Le ho raccontato di mio figlio, di mia madre e invece di lei non so nulla. Io ho iniziato a innamorarmi di te piano piano. Mi mancavi davvero, non era davanti alla telecamera come fai tu. Lei stava sempre a dirmi: “Dai guardami, dai baciami”.

Estefania vs Roger: amore finto? "Bugiardo!”/ Lui: “stavi con me per strategia”

Estefania Bernal ha provato a difendersi dando del bugiardo a Roger Balduino ma la frittata era fatta. Stando a quanto rivelato sul web nelle scorse ore, il presunto piano tra Estefania e Roger riguarderebbe anche Uomini e Donne. Non a caso, la “storia d’amore” sarebbe servita a puntare i riflettori dello spettacolo sul modello brasiliano che, guarda caso, era finito tra i possibili tronisti del dating show. E quale sarebbe il vantaggio della modella argentina? Secondo gli esperti, la bella Estefania sarebbe comunque riuscita a mettere il naso in qualche modo nel programma di Maria De Filippi o comunque sarebbe saltata fuori per finire sulle copertine dei gossip italiani o nelle ospitate televisive. Un piano che però al momento sembra essere saltato. Cosa succederà?

Cosa è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino?/ Sui social il dubbio che…

Estefania Bernal lascia in diretta Roger Balduino, la reazione che non ti aspetti

Dopo una sorprendente eliminazione, Estefania Bernal è costretta ad abbandonare Playa Palapa per recarsi definitivamente in Playa Sgamada, dove l’attenderanno le braccia della maga Circe partenopea Laura Maddaloni. Qui, i due, avranno modo di parlarsi in accesi dialoghi che faranno riferimento all’oramai discussa tresca tra Roger Balduino, la sua ex Beatrìz e la stessa Estefania, tresca in merito alla quale, Laura Maddaloni, esprimerà il suo giudizio estremamente negativo. Sono giorni concitati per Estefania, che nei daytime esprime dubbi circa la buona fede dell’uomo che ha lasciato su Playa Palapa e dei sentimenti che prova -o non prova!- per lei. In ogni caso, anche qui, tutti i nodi sembrano venire al pettine, in uno scontro favorito dai famelici opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Savino frecciatina a Ilary: "Non deve essere facile litigare con te"/ "Povero Totti!", gelo in studio

Nella Tana dei Serpenti, dopo prove impegnative per il gruppo di naufraghi, Roger Balduino avrà occasione di porre dei chiarimenti importanti per la bella fiamma argentina conosciuta lungo il percorso honduregno, chiarimenti che Estefania, però, non vorrà minimamente ascoltare. La modella, infatti, sembra totalmente insofferente alle scuse che il ragazzo le propone: arrabbiata per la situazione nella quale lei era stata inserita, ammette colpe ed inganni di Roger che, oramai rammaricato, decide di lasciare che Estefania resti “dalla parte di Laura”, riproponendo ancora una volta le dinamiche di un’Isola che continua a restare in precario equilibrio su gruppi di naufraghi. Di ritorno in Playa Sgamada, ad attendere Estefania Bernal sarà un televoto flash indetto da Ilary Blasi che, però, darà esito postivo: ad abbandonare il reality per fare ritorno agli studi di Milano, è la stessa donna che l’ha indotta al confronto: Laura Maddaloni lascia l’Isola e, così, anche un punto di riferimento per Estefania Bernal.











© RIPRODUZIONE RISERVATA