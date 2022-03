Estefania Bernal e Roger Balduino hanno “consumato” in albergo?/ Parla l’amica

C’è del tenero fra Estefania Bernal e Roger Balduino. I due concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono attratti l’uno dall’altro ma gli autori hanno deciso di separarli, facendoli “soggiornare” su due isole differenti. La splendida modella argentina dagli occhi azzurrisi trova infatti a Playa Accoppiada, in coppia (per l’appunto), con l’attore Nicolas Vaporidis, mentre Roger Balduino è stato dirottato su Playa Sgamada assieme a tutti gli altri esclusi. “Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo – sono le parole del modello brasiliano, così come riporta Biccy.it – se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace“.

Roger Balduino, Isola dei Famosi 2022/ Tra la mancanza della madre e l'amore per Estefania Bernal

Quindi il buon Roger ha aggiunto, non escludendo nulla per il futuro: “Tempo al tempo, se deve succedere, succederà“. Gli ha risposto a distanza la bella Estefania, che non si è affatto nascosta: “Lui è bello, è figo”, spiegando che “Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio”. Un’attrazione evidente e palese, ma proprio questo “improvviso” avvicinamento, come scrive Biccy.it avrebbe fatto insospettire Ilary Blasi, nonché i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Estefania Bernal e la dedica romantica di Roger Balduino/ Innamorati? "Il destino ci riserva…"

ESTEFANIA BERNAL E ROGER BALDUINO HANNO GIÀ CONSUMATO? ANCHE ALVIN CONFERMA IL GOSSIP…

Sembra infatti che i due abbiano “consumato” in albergo prima di iniziare il reality show, e a svelare l’arcano sarebbe stata l’amica di Bernal, secondo cui vi sarebbe stato sicuramente qualcosa. Un gossip che è stato in seguito confermato anche da Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, che ha infatti svelato che un “uccellino” gli avrebbe spifferato un particolare avvicinamento fra Estefania Bernal e Roger Balduino, anche se non è ben chiaro cosa i due abbiano fatto in albergo. Forse si può facilmente intuire, ma prima di arrivare a facili e affrettate conclusioni bisognerà attendere che i due svuotino il sacco: è probabile che nel corso dei prossimi giorni scopriremo la verità. Noi, intanto, rimaniamo collegati in attesa di aggiornamenti su questo primo amore sbocciato a L’Isola dei Famosi 2022.

