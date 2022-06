Estefania Bernal, “Sono rimasta tutti denti”/ La strana reazione allo specchio…

Estefania Bernal, quanti kg è dimagrita? La reazione davanti lo specchio

Estefania Bernal è rientrata in Italia. La naufraga è stata eliminata nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. La permanenza in Honduras ha messo a dura prova i naufraghi per quanto riguarda il cibo e l’alimentazione. Anche Estefania Bernal ha subito delle conseguenze sul suo fisico e appare visibilmente dimagrita. La ragazza si è sottoposta alla prova allo specchio ed è rimasta visibilmente scioccata nel notare il cambiamento. La giovane si è guardata più volte e ha detto. “Oddio quanto sono dimagrita. Sono rimasta tutta denti come diceva Edoardo”.Estefania poi nota un dettaglio: “Il culo è sparito”.

Estefania Bernal continua a guardarsi e afferma che le sembra strano avere la possibilità di rivedersi in uno specchio. Sull’Isola dei Famosi anche altri naufraghi sono dimagriti. Nicolas Vaporidis è il nome più pronunciato: l’attore ha perso tanto peso, a differenza di Edoardo Tavassi che invece sembra avere ancora lo stesso aspetto dei primi giorni di reality. “Nicolas è dimagrito tantissimo, sta diventando trasparente. Come Awed l’anno scorso. Dategli dei caspita di integratori” ha scritto preoccupato un altro utente. Una curiosa informazione su Estefania Bernal era trapelata dal Settimanale Novella 2000. Si leggeva infatti che Estefania in quasi 100 giorni di fame, aveva perso solo 5 chili.

Estefania Bernal si era avvicinata nelle ultime settimane a Edoardo Tavassi suscitando la gelosia di Mercedesz Henger. La ragazza era apparsa molto infastidita per questo avvicinamento e aveva espresso i suoi dubbi: “Se vorrei stare con lui? Bisognerebbe capire cosa vuole Edo. A questo punto non so nemmeno se gli piaccio. Comunque Estefania e lui possono fare quello che vogliono alla fine lui comunque è un uomo libero”. Il feeling sbocciato tra Edoardo Tavassi e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi ha suscitato gelosia in Mercedesz Henger che aveva manifestato il suo interesse verso il fratello di Guendalina Tavassi.

Estefania aveva confessato di essere attratta da Edoardo e aveva detto: “Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da Dio. Con questi capelli rasati stai molto meglio, fidati. Adesso comunque hai chances con me. Devi però credere più in te stesso”. Cosa succederà ora che i due naufraghi si sono ritrovati fuori dal contesto dell’Isola dei Famosi? Si frequenteranno o Estefania sceglierò ancora una volta Roger Balduino?











