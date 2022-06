Estefania Bernal, “Sull’Isola ho vissuto di tutto”/ “Se mi guardo indietro…”

Estefania Bernal fa un bilancio dell’Isola dei Famosi: “Se mi guardo indietro…”

Estefania Bernal ripensa al suo percorso all’Isola dei Famosi. A 18 giorni di distanza dalla finale, la naufraga parla con Mercedesz e Gennaro Auletto di quello che è avvenuto nel reality. Estefania sottolinea un primato: “E’ stata L’Isola più lunga di tutte. E’ un primato”. Per Estefania stare 99 giorni sull’Isola rappresenta una vittoria e ai suoi compagni dice: “Abbiamo già vinto”. Gennaro Auletto dice: “L’importante non è vincere ma partecipare”. Estefania ha vissuto un amore con Roger Balduino anche se poi la loro storia non è iniziata ma neppure finita. La ragazza dice: “Abbiamo vissuto di tutto. Questa esperienza te la porti dentro per tutta la vita. Ai miei figli un giorno racconterò che ho partecipato all’Isola dei Famosi e che è durato 99 giorni”. Estefania non si pente però delle scelte e infatti aggiunge: “Mi guardo indietro e dico wow. Sembra che siano trascorsi cinque mesi ma ce l’abbiamo fatta”.

Estefania Bernal ha ricordato i momenti cruciali di questa avventura assieme a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. “Non pensavo di arrivare all’ottantesimo giorno, sono felice del percorso che mi sto avviando a fare perché ancora non è finito”, le parole di Carmen Di Pietro. “Mancano ancora 19 giorni, non so se ce la farò, mi sento liberato, non sono diventato un altro uomo, ero così anche prima, solo che non l’avevo manifestato almeno a livello pubblico perché poi con alcune persone con le quali passo la mia vita, le amicizie più strette, loro mi conoscono”, dice Nicolas Vaporidis a Luca Daffrè.

Ogni edizione de L’isola dei famosi incuriosisce principalmente per le dinamiche che possono riguardare i componenti del cast, sempre così diversi tra loro ma comunque funzionali. Spesso alcune personalità non riescono a spiccare come vorrebbero, ma grazie alla tenacia e alla voglia di mettersi in gioco contro le aspettative riescono comunque a portarsi ad un passo dalla finale. E’ questo sicuramente il caso di Estefania Bernal; la modella non ha avuto certo un percorso di particolare spicco, non sempre infatti è stata al centro dell’attenzione nel corso delle varie dirette. Nonostante ciò si trova a sole 3 puntate dalla finale, principalmente grazie al fatto di essere riuscita a fare breccia nel pubblico con la sua grinta e trasparenza. Nel corso della ventiduesima puntata andata in onda lo scorso 6 giugno ci sono stati diversi momenti tesi per la modella. Da subito si è partiti con il televoto che l’ha vista trionfare contro Lory Del Santo, costringendola così a dover lasciare la palapa. Nel corso della serata si è inoltre inserita nel dibattito contro Nick, accusato anche dalla donna di non prendere una posizione chiara soprattutto dopo gli scontri avvenuti nel corso della settimana. Nel momento della nomination ha infatti scelto di fare proprio il nome del cantante. La motivazione è stata chiaramente quella di aver notato un cambio di comportamento troppo radicale rispetto alle settimane precedenti, percependo così una negatività mai avvertita.

Nonostante Estefania Bernal non sia risultata tra i concorrenti più votati, si è ritrovata a subire il rischio eliminazione per la prossima puntata a causa della scelta di Luca di mandarla direttamente al televoto in quanto leader. Tutto sommato il giudizio del pubblico nei confronti di Estefania è piuttosto positivo; rispetto alle possibilità delle prime settimane, la percentuale di vederla fra i finalisti si è decisamente alzata. Pur dando poco spettacolo dal punto di vista caratteriale, si è distinta per diligenza, caparbietà e positività, doti necessarie quando si tratta di avere a che fare con un gruppo. Nella prossima puntata la modella conoscerà l’esito del televoto che la vede a rischio eliminazione con altri 3 concorrenti, acquisendo così maggiore consapevolezza in riferimento all’eventuale favore del pubblico.











