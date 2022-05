Estefania Bernal vs Roger Balduino, “Ha preso in giro tutti”/ “Ha portato Beatriz…”

Estefania Bernal non perdona Roger Balduino: “Ci sono le prove…”

Estefania Bernal continua a criticare Roger Balduino. La modella non ha digerito il comportamento di Roger che proprio nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi aveva lasciato intendere quanto la loro relazione fosse stata costruita. In base al racconto di Roger era stata proprio Estefania a voler intrecciare una relazione per fini di visibilità. Nella diretta dell’Isola dei Famosi di ieri sera, Estefania Bernal è tornata all’attacco nei confronti di Roger. La modella si è sfogata con i suoi compagni e ha dichiarato: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata”.

Roger Balduino, infortunio alla caviglia: come sta?/ Alvin: “In miglioramento"

Durante una chiacchierata con Licia Nunez e Marco Cucolo, Estefania ha mosso un’altra accusa nei confronti di Roger. La modella sostiene che lui le avrebbe detto di aver visto Beatriz pochi giorni prima di partire per l’Honduras. Una prova secondo Estefania che i due erano d’accordo e che Roger sapeva perfettamente che lei sarebbe approdata in Honduras.

Estefania Bernal e Roger Balduino è guerra!/ Piovono accuse: "Vuole giocare con me"

Estefania Bernal smonta Roger Balduino: “Ha organizzato un teatrino…”

Estefania Bernal ha insinuato il dubbio che Roger abbia fatto di tutto per far partire Beatriz per l’Honduras. Estefania ha infatti dichiarato: “Ora devo dire la verità, tantissime cose che voi non sapete. Cose che non sapete e che lui ha detto a me in segreto. Come ad esempio che lui e Beatriz si sono visti pochi giorni prima dell’Isola. Davanti le telecamere diceva che non si vedevano da mesi, poi settimane e a me in privato ha parlato di giorni. Anzi, lui mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata nel programma. Ragazzi lui ha portato la sua fidanzata qui! Ha organizzato in modo da creare il teatrino e così l’avrebbero chiamata. Lui mi ha messo in mezzo ad una relazione. Che poi io ce l’ho con lui e non con lei. Adesso però ho capito chi è Roger, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata”.

Estefania Bernal e Roger Balduino avevano un piano?/ "C'entra Uomini e Donne…"

Sui social sono piovuti subito commenti per quanto accaduto in puntata. Estefania è stata messa sotto la lente di ingrandimento. C’è chi ha addirittura scritto: “Estefania quella che ha organizzato una storia fake con Roger dice agli altri che sono falsi”. Questa storia in realtà puzza di marcio dall’inizio. Subito in tanti avevano sospettato di questa particolare e fulminea intesa tra Estefania e Roger. Ora questi dettagli che sono emersi nel corso delle varie puntate non fanno che alimentare il sospetto. Cosa succederà? Quali sviluppi ci saranno prossimamente?











© RIPRODUZIONE RISERVATA