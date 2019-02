Non è certo la prima volta che Michael Cohen – ex avvocato per 10 anni di Donald Trump – rivela dettagli imbarazzanti e compromettenti sul Presidente Usa, ma dopo la deposizione choc alla Camera sul caso Russiagate, negli States di certo qualcosa potrebbe cambiare verso la campagna elettorale delle prossime Presidenziali. «Donald Trump è un razzista, un truffatore e un imbroglione» sono solo alcuni degli appellativi lanciati nella deposizione-fiume dell’ex avvocato di Trump, coinvolto nel maxi-caso del Russiagate (riferito alla campagna elettorale per le Presidenziali 2016). Davanti ai membri della commissione vigilanza della Camera del Congresso americano, Cohen ha spiegato come «fui spinto dallo stesso Trump a mentire sul progetto di una Trump Tower a Mosca», anche se non fu un ordine esplicito, «Io stavo negoziando per lui in Russia, ma lui mi guardò negli occhi e mi disse che non c’era alcun business in Russia. Poi andò fuori e mentì agli americani affermando la stessa cosa. In questo modo stava dicendo anche a me di mentire». Non solo, Cohen ha spiegato come Trump in realtà sapeva in anticipo che Wikileaks era in possesso di e-mail piratate dannose per la rivale Hillary Clinton durante lo scontro prima delle Elezioni (poi in realtà risultate prive di qualsiasi interesse politico).

TRUMP “MENTE PER RIDURRE LE SUE CONDANNE”

Un fiume in piena l’avvocato davanti alla platea dei deputati anti e pro Trump anche quando lo attacca sul sexgate e i rapporti con l’ex pornostar Stormy Daniels: «Sono qui per spiegare agli americani cosa conosco sul presidente Trump: mi chiese di pagare Stormy Daniels per comprare il suo silenzio, in tutto 11 assegni in un solo anno. Mi chiese anche di mentire a sua moglie. Mentire alla first lady è uno dei miei più grandi rammarichi. Non lo merita». Non solo, attacca ancora Trump sui rapporti tra Russia e famiglia di Trump prima e durante le elezioni americane: «è possibile che gran parte della famiglia Trump sia coinvolta nei contatti con la Russia prima delle elezioni del 2016». Da ultimo, Cohen dopo una deposizione di oltre 9 ore a porte chiuse ha sentenziato su tutti i presunti reati che Trump avrebbe commesso per vincere le elezioni ed eliminare possibili “ostacoli” alla sua ascesa alla Casa Bianca: la replica secca e pronta di Donald Trump arriva ovviamente da Twitter, «Michael Cohen era uno dei molti avvocati che mi ha rappresentato (sfortunatamente). Aveva anche altri clienti. È appena stato radiato (dall’albo degli avvocati) dalla corte suprema per falso e frode. Ha fatto brutte cose non legate a Trump. Sta mentendo per ridurre la sua condanna in carcere».

