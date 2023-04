Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 1 aprile 2023: le cinquine

QUANTO SI PUO’ VINCERE AL MILLION DAY?

I giocatori che si approcciano per la prima volta al Million Day ed Extra MillionDay forse non sanno che il concorso mette in palio anche altri premi rispetto a quello più ambito da 1 milione di euro. L’obiettivo dunque è quello di almeno una parte della cinquina fortunata per aggiudicarsi quelli minori, che sono comunque interessanti. Andiamo a vedere nel dettaglio di che somme si tratta. Coloro che “sfiorano” di un soffio la vittoria totale, indovinando 4 numeri, ottengono 1.000 euro. Nel caso i numeri della sequenza siano 3, invece, il premio scende a 50. Infine, per chi ne indovina soltanto 2, avrà un piccolo premio di consolazione pari a 2 euro. Nell’Extra MillionDay, invece, i premi in palio sono diversi. Coloro che indovinano la cinquina completa si portano a casa ben 100 mila euro. Per chi indovina 4 numeri ci sono anche qui a disposizione 1.000 euro, che scendono a 100 euro in caso di 3 numeri. Il piccolo premio di consolazione per i 2 numeri indovinati, invece, è pari a 4 euro.

MILLION DAY: ECCO L’ESTRAZIONE VINCENTE

È ormai questione di minuti: alle 20.30, come di consueto, verrà sorteggiata infatti l’estrazione della cinquina vincente del Million Day e dell’Extra MillionDay di quest’oggi, sabato 1 aprile 2023. È importante ricordare ai giocatori di non buttare via le schedine prima di averle attentamente controllate, perché potrebbero essere diventati milionari oppure avere vinto qualcuno dei premi minori messi in palio dal concorso. Le modalità attraverso cui è possibile verificare una eventuale vincita sono numerose. Oltre che sul nostro sito, ilSussidiario.net, i numeri estratti si possono istantaneamente trovare ovviamente sul sito ufficiale del concorso. Inoltre, vengono riportati anche sull’app MyLotteries, sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli e alla pagina 782 di Mediavideo. Infine, le cinquine vincenti possono essere verificate anche nelle ricevitorie Sisal dove sono state giocate e in tutte le altre.

MILLION DAY, INIZA LA CACCIA LA MONTEPREMI

Consueto appuntamento anche questa sera, sabato 1 aprile 2023, con l’estrazione dele dell’Qualche fortunato riuscirà ad aggiudicarsi il milione di euro messo in palio? Lo scopriremo a breve. In alternativa ci sono sempre i premi minori con cui consolarsi. In generale sembra comunque che le possibilità di vincita non manchino affatto, come dimostra il fatto che dal lancio del gioco, a febbraio 2018, sono stati assegnati ben 247 premi milionari e più di 71 mila vincite da mille euro.

Il bilancio è particolarmente fortunato nel 2023, dato che di giocatori fortunati per il Million Day e l’Extra MillionDay, ce ne sono stati tanti. L’ultimo ad essere diventato milionario è stato un giocatore di Ivrea, in provincia di Torino, lo scorso 13 marzo, mentre il precedente risale al 6 marzo quando a indovinare la cinquina vincente è stato un giocatore di Comacchio, in provincia di Ferrara.

COME FUNZIONA IL MILLION DAY?

Se è la prima volta che giochi al Million Day, allora, è il momento di capire come funziona. Per compilare la schedina dovrai scegliere cinque o più numeri compresi tra l’1 ed il 55. È possibile azzeccare la cinquina vincente attraverso tre modalità. La prima è quella della giocata singola, in cui si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro. La seconda è quella della giocata plurima: è possibile effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro. La terza è quella della giocata sistemistica, per cui è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate.

Il milione di euro, inoltre, è soltanto il più importante dei premi messi in palio: esso si ottiene avendo la cinquina vincente con soli 5 numeri giocati. Gli altri dipendono dal numero di numeri vincenti individuati e dalla tipologia di giocata effettuata. Nel caso corrispondano 2, 3 o 4 numeri della schedina allora dovrete controllare la categoria di vincita centrata sui siti preposti.

STATISTICHE DEL MILLION DAY: QUALI NUMERI RITARDATARI E QUALI FREQUENTI

I giocatori del Million Day che attendono l’estrazione di oggi, giovedì 30 dicembre, avranno certamente dato un’occhiata alle statistiche prima di giocare la loro cinquina, con la speranza che questa volta sia quella vincente. Vediamo allora quali sono i numeri ritardatari e quali quelli frequenti. Partiamo dai ritardatari: in vetta alla lista c’è ancora il 42, che manca da ben trentanove estrazioni; a seguire il 11, assente da ventinove estrazioni ed il 36, che non esce da ventotto estrazioni. Per quanto riguarda i numeri frequenti, invece, spiccano su tutti il 30 e il 9, che escono consecutivamente da trentacinque estrazioni; dietro c’è il 49 che si ripete da trentuno estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 APRILE 2023

7 – 20 – 23 – 25 – 29

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 APRILE 2023

5 – 15 – 22 – 34 – 39

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











