Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 31 marzo 2023

Anche oggi è il momento di scoprire i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra Million Day. Quali sono i numeri fortunati in questo 31 di marzo? Il concorso quotidiano permette di vincere fino ad un milione con un solo euro: da inizio anno sono state 11 le persone fortunate. Per portare a casa un milione basterà indovinare tutti e 5 i numeri vincenti. Come riscuotere poi la somma in caso di vincita?

Innanzitutto la schedina va conservata, così come la ricevuta della giocata online. Servirà poi attendere le 20.30, quando verranno estratti i numeri, per scoprire se si è tra i fortunatissimi o meno. Detto questo, andiamo a scoprire adesso i fortunati numeri di quest’oggi, 31 marzo: la giocata si può poi controllare online sul sito Million Day, oppure sull’app MyLotteries e sul sito Agenzia Dogane e Monopoli.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Come scegliere quali numeri giocare al Million Day? Possiamo affidarci alle statistiche e vedere cosa ci dicono i numeri. Partiamo da i numeri ritardatari in senso assoluto. Vediamo che in testa c’è il 36, assente da 25 estrazioni su entrambi i concorsi, sia quello classico sia quello dell’Extra Million Day. A 25 assenze è anche il 15. Sono 18 invece le assenze del numero 6. Non si vede da 12 volte il 33 e il 7. Da 10 estrazioni non troviamo invece il 52 mentre a 9 ci sono il 51, il 47 e l’8. 8 assenze invece per il 5.

I NUMERI RITARDATARI DEI SINGOLI CONCORSI

Com’è invece la situazione dei numeri ritardatari sui singoli concorsi? Da quando non si vedono determinate cifre? Partiamo dal Million Day e vediamo che in testa c’è il numero 33, assente ormai da ben 61 giorni. Al secondo posto c’è il 34 con 46 assenze mentre chiude la top three il 42 che manca da 36 volte. Il 10 non si vede invece da 33 estrazioni mentre l’11 da 26. Per l’Extra Million Day è assente il 36 da 57 estrazioni, il 19 non si vede da 34 mentre da 28 giorni è assente il 15. Da 27 estrazioni non esce il numero 27 mentre da 25 non c’è il 5.

MILLION DAY: ESTRAZIONE 31 MARZO 2023

Eccoci come ogni giorno chiamati all’appuntamento con il Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che permettono di vincere fino a un milione di euro. Come sfidare la fortuna e sperare di portare a casa la maxi cifra? Basterà semplicemente puntare un solo euro e seguire poche e semplici regole. I numeri preferiti andranno scelti entro la serata: l’estrazione si tiene infatti alle 20:30 di ogni giorno. È possibile giocare al Million Day sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recandosi in una ricevitoria Sisal.

Ogni giorno tanti fortunati si affidano alla sorte e portano a casa cifre importanti al Million Day, come accaduto anche in questo 2023. L’ultima giocata milionaria è stata quella di lunedì 13 marzo, dove un giocatore di Ivrea, in provincia di Torino, in Piemonte, ha centrato i numeri vincenti ottenendo un milione di euro. Dall’inizio dell’anno in corso sono 11 le vincite milionarie e 246 dal lancio del MillionDay.

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Il Million Day e l’Extra MillionDay danno la possibilità di vincere un milione di euro. La maxi cifra si può portare a casa con una semplice giocata da un euro: servirà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, e a quella giocata potrà essere abbinata anche quella dell’Extra Million Day. Sarà poi necessario aspettare l’estrazione delle 20:30 per scoprire se i propri numeri siano quelli vincenti. Per avanzare la propria scommessa basterà andare nelle ricevitorie Sisal, oppure online sul portale dedicato o sull’app MyLotteries. Al Million Day si può partecipare con giocata singola, che costa appena 1 euro e permette di vincere fino ad un milione. Non si tratta però dell’unica giocata possibile.

Ricordiamo anche che è possibile inoltrare la giocata plurima, per chi non sa quali 5 numeri scegliere: in questo modo si potranno indicare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. C’è poi la giocata sistemica, dedicata a giocatori che vogliono puntare più volte sugli stessi numeri. Infine, c’è l’Extra Million Day, dove basterà puntare un euro in più e partecipare a un’estrazione sui restanti 50 numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 MARZO 2023

5 – 6 – 12 – 26 – 31

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY DELL’ESTRAZIONE OGGI 31 MARZO 2023

11 – 16 – 20 – 44 – 50

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











