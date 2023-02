Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 18 febbraio 2023

MILLION DAY, ESTRAZIONE DEL 18 FEBBRAIO

Anche oggi, come ormai di consueto, alle 20:30 verranno fatte le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che potrebbero rendere milionario qualche fortunato giocatore! In generale, infatti, partecipare a questo gioco è facilissimo e nessuno incontrerà particolari difficoltà, pur non essendo avvezzo ai giochi a scommesse, mentre anche le vincite non sono affatto improbabili. Dal lancio ufficiale del gioco, nel 2018, sono state registrate 242 vittorie milionarie complessive!

L’ultimissima vittoria milionaria del Million Day, senza tenere conto delle vittorie minori, risale al 14 febbraio con una scommessa piazzata da Villapiana in provincia di Cosenza. Precedentemente, invece, aveva vinto un giocatore di Bardolino, in provincia Verona, il 9 febbraio. Complessivamente, nel 2023 sono stati vinti 7 premi milionari! Per piazzare la propria scommessa ci si può recare in una qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano, oppure procedere online tramite il sito dedicato al Million Day o con l’app MyLotteries, registrandosi nel caso non si posseggano già le credenziali. Mentre attendiamo di scoprire l’esito dell’estrazione, però, ripassiamo velocemente le regole e scopriamo un paio di curiosità!

MILLION DAY: REGOLE E MODALITÀ DI GIOCO

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, insomma, è semplicissimo e per portarsi a casa l’ambitissimo milione in palio si dovranno semplicemente indovinare i 5 numeri estratti alle 20:30, senza tenere conto dell’ordine di uscita o scommessa. I numeri possono essere selezionati tra l’1 e il 55, e la giocata singola, che permette di scommettere su una singola cinquina, costa appena 1 euro, mentre degli ottimi premi saranno previsti anche per chi indovina parte della cinquina estratta.

Oltre alla giocata singola, i giocatori indecisi del Million Day e dell’Extra MillionDay possono anche selezionare la giocata plurima, indicando su una singola schedina più di una cinquina, pagando sempre 1 euro ogni 5 numeri. Vi è anche, infine, la giocata sistemica, adatta soprattutto ai giocatori più esperti, con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando poi anche il sistema con cui processare tutte le possibili cinquine, ma accontentandosi di un premio minore. Ad ogni scommessa, inoltre, si può aggiungere un altro euro per accedere anche all’Extra Million Day, ovvero una seconda estrazione sui 50 numeri rimasti dalla prima.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Chiunque si stia approcciando al Million Day e all’Extra MillionDay per la primissima volta potrebbe, magari, chiedersi se esitano dei numeri più fortunati di altri, su cui incentrare le proprie scommesse. Il sito del gioco, fortunatamente, ci viene incontro tenendo conto proprio dei numeri che sono usciti più spesso nelle ultime 50 estrazioni per entrambi i giochi. Nel gioco classico il 9 è il primo in classifica ormai da tempo ed ha totalizzato 43 presenze, seguito dal 34, dal 30 e dal 26 che sono a pari merito con 41 estrazioni. Chiude la top 5 il 53 con le sue 40 presenze. Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, il 22 e il 5 si contendono la vetta della classifica, entrambi con 42 presenze. Seguono, poi, il 46 e il 32 con 41 estrazioni e chiude il 7 con le sue ottime 40 presenze complessive.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

