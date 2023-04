Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 2 aprile 2023: doppia cinquina…

DUE NUOVE ESTRAZIONI PER MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Torna il doppio appuntamento con Million Day: dopo l’estrazione dei numeri vincenti, c’è infatti il concorso Extra MillionDay. Una seconda occasione di vincita per i tanti appassionati di questo gioco, che però ha deciso di raddoppiare ulteriormente, visto che da qualche giorno le estrazioni sono due per entrambi i giochi, una alle ore 13:00 ed una alle ore 20:30. Sono cambiate tante cose, dunque, da quando è partito il Million Day, cioè il 7 febbraio 2018: da allora ha distribuito ben 247 premi da un milione di euro. L’ultima vincita è stata centrata il 30 marzo scorso: sarà oggi la nuova estrazione fortunata?

In ballo c’è un milione di euro per il “5” al Million Day, ma si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. In quest’ultimo caso si vince un premio di due euro; si passa a 50 euro con il “3”, mentre mille euro vanno a coloro che riescono a indovinare 4 numeri estratti. Invece, con Extra MillionDay si vincono 4 euro indovinando due numeri, 100 euro invece con tre numeri fortunati, mille euro col “4”, mentre col “5” il premio massimo è di 100mila euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Come si gioca al Million Day? Le modalità non cambiano da un’estrazione all’altra. Si può giocare sia in ricevitoria sia online, ma in quest’ultimo caso bisogna avere un conto di gioco aperto. Il costo di ogni giocata è di un euro, a cui si può aggiungere un altro euro per partecipare all’estrazione di Extra MillionDay. Va fatta una scelta di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Si può scegliere tra giocata singola o plurima: quest’ultima consente di inserire più giocate singole nella schedina. Ma si può optare anche per giocate con sistemi integrali e quelli ridotti. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singoli con i numeri selezionati, mentre il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole. Arriva poi Extra MillionDay, con cui si ha una seconda possibilità di vincita: la nuova estrazione è di 5 estratti sui 50 rimanenti. In qualsiasi tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica) si può anche aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay. Per quanto riguarda i premi vinti, quelli di Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Momento statistiche per Million Day ed Extra MillionDay, in particolare numeri ritardatari. Al primo posto c’è il 42 che non si vede da 40 estrazioni. Più distaccato è il numero che si trova al secondo posto, perché ha 30 concorsi di ritardo: si tratta dell’11. Al terzo posto si trova il 36 che invece di assenze ne ha accumulate 29. Usciamo dal podio perché c’è il 13 che invece non si vede da 28 appuntamenti. A completare la top five è il 18 che ha collezionati 25 assenze. Passiamo alla classifica dei ritardatari di Extra MillionDay. Al primo posto in questo caso c’è il 36 che di assenze ne ha accumulate 61. Al secondo posto si trova il 19 che invece è a quota 38 ritardi. Sul gradino più basso del podio si trova il 27 che invece è a quita 31 estrazioni di ritardo. Alle sue spalle c’è una coppia, quella formata da 30 e 6 che non si vedono da 27 estrazioni. Entrambi, dunque, completano questa speciale top five.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2023 DELLE ORE 13

14 – 20 – 32 – 39 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2023 DELLE ORE 13

1 – 13 – 41 – 53 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

