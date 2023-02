Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 3 febbraio 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 3 FEBBRAIO

Eccoci tornati con il classico appuntamento quotidiano con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che, come sempre, potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocatore italiano fino ad 1 milione di euro! Giocare è veramente facilissimo ed alla portata anche di chiunque non abbia mai scommesso in questo tipo di giochi, mentre le vittorie vengono assegnate anche a chi indovina parte dei numeri estratti.

La Dea Bendata nel corso di questo nuovo anno sembra che stia ancora un po’ aspettando che le cose ingranino per iniziare a far piovere premi sui giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma un paio di vittorie sono comunque state assegnate! L’ultima appena tre giorni fa, il 31 gennaio, con una scommessa piazzata da Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Potenza a portarsi a casa l’ambito milione in palio, in data 26 gennaio. A dicembre dello scorso anno, invece, i premi vinti nel Million Day sono stati ben 6, mentre dal lancio del gioco complessivamente sono stati vinti 237 premi milionari!

MILLION DAY: COME E DOVE GIOCARE

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo e chiunque senza nessun impegno può tranquillamente riuscirci, magari portandosi a casa l’ambito milione. Per vincerlo basterà indovinare i 5 numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55, mentre il valore della scommessa è di appena 1 euro. Si può giocare sia online, sul sito dedicato o con l’app MyLotteries, che di persona in una qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano.

Oltre a quella descritta sopra che è la giocata singola del Million Day, ai giocatori indecisi è data anche la possibilità di indicare più cinquine con una singola scommessa, definita plurima, il cui costo varia in base al numero di cinquine, sempre ad 1 euro l’una. Infine, vi anche la giocata sistemistica, con la quale i giocatori possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, elaborando tutte le possibili cinquine tramite il proprio sistema preferito. In quest’ultimo caso, però, i premi in palio sono leggermente minori, ma anche più semplici da ottenere! Ogni scommessa, inoltre, potrà essere incrementata di un altro euro per accedere anche all’Extra Million Day, una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti.

CONSIGLI SUI NUMERI DEL MILLION DAY

Capite le regole e le modalità di scommessa del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualcuno potrebbe ora chiedersi se esitano dei numeri più o meno fortunati sui quali si potrebbe puntare, oppure da evitare. Il sito dedicato al gioco fortunatamente ci viene incontro tenendo conto dei numeri più fortunati e frequenti delle ultime 50 estrazioni di entrambi i giochi. Nel primo gioco il numero più frequente è da tempo il 9, che ora conta 44 apparizioni, seguito a ruota dal 53 con le sue 43 presenze. La top 5 continua poi con il 30 e il 26, a pari merito con 42 estrazioni, e chiude il 52 (41 presenze). Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, in testa rimangono il 32 e il 5, tutti e due con 41 presenze su 50, seguiti dal 7 (40 estrazioni). Chiudono, infine, il 46 e il 22, che hanno accumulato 38 presenze a testa.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

