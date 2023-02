Million Day: estrazione 2 febbraio 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE 2 FEBBRAIO 2023

Eccoci tornati con l’ormai abituale appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premi che mettono in palio ogni giorno fino ad 1 milione di euro. Vincere è facilissimo e basterà indovinare i 5 numeri estratti ogni sera alle ore 20:30 per portarsi a casa il ricco bottino! Inoltre, per chiunque non indovinasse esattamente tutti e 5 i numeri, vi è sempre anche la possibilità di vincere qualche premio minore indovinandone solo parte.

L’ultima vittoria assegnata dalla Dea Bendata nell’ambito del Million Day risale al 26 gennaio, con una scommessa plurima piazzata da Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Si è trattato, concretamente, della prima vittoria assegnata nel 2023, mentre dal lancio del gioco è la 236esima. A dicembre dello scorso anno, per esempio, infatti, la Dea Bendata si è sbizzarrita, assegnando ben 6 premi milionari nel Million Day, senza contare tutti quelli assegnati inferiori al milione.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Insomma, vincere nel Million Day non è affatto impossibile, ed in generale si tratta di un gioco semplicissimo, economico e facilmente comprensibile anche per chiunque non abbia mai giocato ad un gioco a premi. Per giocare si dovranno scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, piazzando una scommessa dal valore di 1 euro indicando quali pensiamo che usciranno, attendendo poi l’estrazione alle 20:30 di ogni giorno.

Quella descritta sopra è la giocata singola, adatta a tutti i giocatori del Million Day, ai quali però viene data anche la possibilità di scegliere la giocata plurima. Con questa si potranno indicare più di una cinquina nella propria scommessa, sempre pagando 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemistica, che permette di puntare tra 6 e 9 numeri, massimizzando le possibilità di vincita, ma a costo di premi leggermente inferiori. Ad ogni scommessa potrà essere aggiunto 1 altro euro per accedere all’Extra MillionDay, ovvero la seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dopo la prima.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay qualche nuovo possibile giocatore potrebbe chiedersi se esistano dei numeri più o meno fortunati. Il sito dedicato al gioco ci viene incontro, tenendo traccia di tutti i numeri estratti più volte nelle ultime 50 estrazioni. Nel primo gioco al primo posto c’è il 9 da 44 estrazioni, seguito dal 53, dal 30 e dal 26, a parimerito con 40 presenze l’uno, mentre chiude la classifica il 52 da 41 estrazioni. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, invece, i numeri più fortunati sono il 32 e il 5, entrambi con 41 presenze. Seguono, poi, il 7 (40 presenze), il 46 e il 22 (con 38 presenze ognuno). I meno fortunati, invece, sono rispettivamente il 41 e il 25 (assenti da 35 e da 27 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

