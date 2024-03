Estrazione Million Day/ In arrivo i numeri vincenti di oggi 11 marzo 2024

MILLION DAY: COMINCIA LA SETTIMANA CON LE ESTRAZIONI

Cominciamo la settimana con l’appuntamento del Million Day, concorso a premi che permette di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno in uno dei due appuntamenti quotidiani: il primo è alle 13 e il secondo, come al solito, alle 20.30. Una doppia possibilità, dunque, di vincere prestigiosi premi al gioco che permette di portare a casa somme interessanti che arrivano appunto fino al milione ma che partono già da due numeri indovinati con premi che andranno a salire mano a mano. Per partecipare al concorso basta giocare cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi attendere l’estrazione prescelta: i numeri si potranno controllare sul sito del Million Day o in ricevitoria, tramite schedina cartacea, qualora la giocata sia stata avanzata in uno dei tanti punti Sisal presenti in Italia.

Oltre al Million Day è possibile giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che permetterà di portare a casa invece 100.000 euro. Si tratta di un secondo gioco dove le regole sono le stesse di quello principale ma in questo caso i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti di quello principale. L’ultima volta che un giocatore è riuscito a portare a casa il premio massimo del concorso è stato pochi giorni fa, il 6 marzo: il fortunato è di Alatri, in provincia di Frosinone. Precedentemente erano arrivati a gennaio quattro vincitori da un milione di euro mentre a febbraio non c’era stata nessuna vittoria da sei zeri.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 14 – 29 – 31 – 39

EXTRA MILLION DAY: 3 – 9 – 22 – 46 – 54

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











