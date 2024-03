Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 10 marzo 2024

MILLION DAY: DOMENICA VINCENTE?

Il Million Day non va mai a riposo: neppure la domenica, infatti, il gioco fortunato lascia soli i giocatori. Si tratta infatti di un concorso che si tiene ogni giorno, compresi i festivi. Non c’è neppure un giorno di pausa per questo concorso fortunato che offre la possibilità di vincere un milione con ogni estrazione. Gli appuntamenti quotidiani sono inoltre due, uno alle 13 e il secondo alle 20.30: questo vuol dire che sono doppie, ogni giorno, le possibilità di portare a casa premi importanti già a partire da due numeri indovinati. I premi saliranno mano a mano con l’aumentare dei numeri centrati: il massimo si ottiene con la combinazione da cinque numeri che se dovesse essere indovinata per intero varrebbe un milione di euro.

Questo fortunato gioco ha regalato momenti indimenticabili a tantissimi giocatori da quando è stato lanciato: sono 278 i vincitori che hanno portato a casa un milione dal lancio del Million Day. L’ultimo è arrivato solo pochi giorni fa, il 6 marzo, ad Alatri, in provincia di Frosinone, con i numeri 5, 12, 20, 44 e 48. Si è trattato del primo milionario del mese di marzo e del primo da gennaio: era infatti dal 31 del primo mese dell’anno che nessuno portava a casa il massimo in palio. A febbraio non c’è stata infatti alcuna vittoria da un milione di euro mentre a marzo, come abbiamo visto, la prima è arrivata solo pochi giorni fa. Arriverà in questa domenica 10 marzo la seconda vittoria milionaria? Lo scopriremo prestissimo!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 12 – 38 – 39 – 44 – 50

EXTRA MILLION DAY: 20 – 22 – 25 – 29 – 34

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











