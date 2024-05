Estrazione Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine di oggi 24 maggio 2024

La settimana sta per volgere al termine e mentre c’è già chi ha organizzato viaggi e weekend fuori porta, o forse semplicemente una giornata da passare in mezzo alla natura, allo stesso tempo c’è anche chi ancora non ha programmi e chi forse passerà questo fine settimana al lavoro. I progetti, dunque, sono vari ma come al solito c’è un unico filo conduttore che unisce tutti: la possibilità di allietare il proprio weekend grazie al gioco del Million Day. Il concorso permette di giocare ogni giorno, compresi sabati e domeniche, nella speranza di vincere quel premio, quello ambito da tutti: un milione di euro.

Numeri vincenti Million Day/ Tutte le cinquine dell'estrazione di oggi 23 maggio 2024

Il gioco mette in palio varie somme ma la più importante è proprio questa e inevitabilmente è quella che più fa gola ai giocatori, che centrando i cinque numeri potrebbero ottenere appunto questo bel gruzzoletto per realizzare tantissimi progetti di vita. Per partecipare al concorso quotidiano basta appena un euro: una somma davvero irrisoria che potrebbe cambiare la vita a tutti nel caso in cui venissero centrati i numeri fortunati! Questi vanno scelti tra l’1 e il 55 e permetteranno a tutti i giocatori di avanzare la propria giocata in una delle due estrazioni giornaliere: si può scegliere infatti tra quella delle 13 e quella delle 20.30. Dopo aver optato per l’orario preferito da ognuno, non resta che attendere l’estrazione prescelta per scoprire se i numeri giocati corrispondano a quelli della cinquina vincente, per festeggiare la maxi vittoria!

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 22 maggio 2024: ecco le cinquine

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI DI QUESTO VENERDÌ 24 MAGGIO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 4 – 5 -17 – 19 – 35

EXTRA MILLION DAY: 7 – 9 – 11 – 34 – 49

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA