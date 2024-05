Million Day: i numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 23 maggio 2024

Negli ultimi giorni sull’Italia si è abbattuta una forte ondata di maltempo che ha messo in ginocchio soprattutto le Regioni del Nord. Al centro e al Sud, invece, il sole continua ad essere protagonista, con temperature anche sopra la media. Per questo mentre c’è chi fa la conta dei danni e spera che presto torni il bel tempo, c’è anche chi si gode queste giornate di caldo, magari andando già al mare per passare qualche ora di divertimento e relax. Qualunque sia la situazione che ognuno di noi si trova a vivere, in base al posizionamento geografico, c’è un filo comune che unisce tutti da Nord al Sud e che non cambia: la possibilità di giocare al Million Day, sfidando la sorte e sperando di portare a casa dei premi importanti.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 22 maggio 2024: ecco le cinquine

Il concorso, come ricordiamo sempre, è quotidiano: dunque si può giocare tutti i giorni e soprattutto due volte al giorno. Il primo appuntamento c’è alle 13 mentre il secondo alle 20.30: ovviamente ognuno dovrà scegliere non soltanto i propri numeri preferiti sui quali puntare un euro ma anche l’estrazione alla quale si sceglie di partecipare. Essendo due diverse, infatti, saranno differenti le cinquine estratte, così come saranno diverse anche quelle tra Million Day ed Extra Million Day. Questo secondo concorso offre la possibilità di vincere altri premi, che arrivano fino a 100.000 euro, aggiungendo soltanto un altro euro.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 21 maggio 2024: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: CINQUINE VINCENTI DI QUESTO GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 4 – 5 – 15 – 33 – 50

EXTRA MILLION DAY: 3 – 21 – 39 – 40 – 45

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA