Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 27 febbraio 2024: ecco le cinquine fortunate

La settimana procede spedita e ogni giorno torna l’appuntamento del Million Day, che ci fa compagnia con i numeri vincenti. Sono due, anche in questo martedì, le estrazioni con il gioco quotidiano: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare basta scegliere cinque numeri e puntare su questi un euro: i numeri dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Una combinazione vincente può essere scelta anche per giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece mette in palio 100.000 euro. Le regole sono le stesse ma i numeri in questo caso saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale: dunque si tratta di due giochi complementari ed è possibile vincere a entrambi.

Il gioco del Million Day è quotidiano e dunque è possibile partecipare tutti i giorni e sperare di vincere fino a un milione di euro. Per fare ciò bisogna sperare di indovinare tutti i numeri della combinazione. Se così non fosse, comunque, ci sono prestigiosi premi in palio che partono già indovinando due numeri. In questo mese di febbraio non è ancora arrivata la maxi vittoria a sei zeri: nessuno, infatti, è riuscito a portare a casa il massimo in palio. L’ultima volta a centrare la super vincita è stato un giocatore di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, il 31 gennaio scorso. Ben quattro le vittorie nel mese di gennaio mentre a febbraio, come abbiamo detto, nessuno è riuscito nell’impresa.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 29 – 49 – 52 – 54

EXTRA MILLION DAY: 6 – 16 – 17 – 20 – 47

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 2 – 3 – 19 – 39 – 43

EXTRA MILLION DAY: 6 – 33 – 40 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

