Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 26 febbraio 2024

MILLION DAY: UNA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO LUNEDÌ

Una nuova settimana è appena cominciata e anche oggi, in questo lunedì, siamo alle prese con il gioco del Million Day che ci offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Il concorso permette di vincere giocando cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntando su questi un euro. Ci sono poi varie possibilità di giocata: può esserci quella semplice, quella plurima e ancora quella sistemistica. Oltre a questo concorso principale, ricordiamo che si può anche giocare all’Extra Million Day aggiungendo un altro euro. A questo secondo gioco si possono portare a casa 100.000 euro: le regole sono le stesse del gioco principale.

Prima di scegliere i numeri per il gioco del Million Day, andiamo a vedere qualche statistica che potrà aiutarci nella scelta della combinazione che preferiamo e che speriamo sia vincente nell’estrazione da noi scelta, essendocene due, una alle 13 e una alle 20.30. Tra i numeri che troviamo più spesso, ossia quelli frequenti, in testa per il Million Day troviamo il numero 54 che si è visto 88 volte nell’ultimo anno. A seguire c’è il 17 che invece si è visto in 78 estrazioni. 77 le estrazioni del numero 25, 74 quelle del 7 e 70 quelle del 15. Per l’Extra Million Day, invece, il numero più frequente è il 41 che si è visto 81 volte nell’ultimo anno. A seguire c’è il 38, presente in 73 estrazioni, poi ancora il 6 con 72 presenze, il 13 con 71 e il 25 con 70 apparizioni.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 32 – 35 – 39 – 48

EXTRA MILLION DAY: 9 – 18 – 28 – 37 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











