Estrazione Million Day: numeri vincenti di oggi 3 gennaio 2024/ Cinquine vincenti?

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI. ARRIVA IL MILIONE?

Anno nuovo, vecchie abitudini. Arrivati al terzo giorno del 2024, tante persone stanno tornando alla solita routine dopo aver superato la tornata di feste, in attesa dell’Epifania che arriverà tra pochi giorni. L’anno nuovo è cominciato ma certe cose non cambiano mai, come l’appuntamento con il Million Day, gioco quotidiano che permette di giocare due volte al giorno, con una doppia estrazione che come ricordiamo sempre c’è alle 13 e poi alle 20.30. Il primo appuntamento del giorno è stato aggiunto da qualche mese, nel corso del 2023: dunque è raddoppiata la possibilità di vincere premi in questo concorso fortunato che permette di portare a casa fino a un milione di euro.

Attenzione, però: se la maxi vittoria non dovesse riuscire, non c’è pericolo. I premi, infatti, partono già da due numeri indovinati e dunque c’è sempre l’occasione di portare a casa qualche soldino.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Al Million Day si può giocare in modo semplice e veloce. Basta infatti scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: questi possono essere inoltrati sul sito del gioco stesso o in ricevitoria, tramite schedina cartacea. Bisogna scegliere anche l’estrazione alla quale si vuole partecipare visto che adesso il concorso ha raddoppiato gli appuntamenti.

C’è poi anche l’occasione di giocare ad un gioco aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, che permette, aggiungendo solamente un altro euro, di partecipare e vincere 100.000 euro. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

6 – 27 – 30 – 35 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

5 – 7 – 33 – 46 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

