Estrazione Million Day/ Numeri vincenti: ecco le cinquine di oggi 28 gennaio 2024

Million Day di nuovo protagonista con l’estrazione di oggi, domenica 28 gennaio 2024. I numeri vincenti del concorso delle ore 20:30 usciranno presto, insieme a quelli di Extra MillionDay, mentre sono già disponibili quelli delle ore 13. Se non avete ancora una giocata per ambire al primo premio da un milione di euro, sappiate che potete partecipare all’estrazione compilando una schedina con 5 numeri compresi tra 1 e 55. Poi non dovrete fare altro che aspettare le estrazioni delle combinazioni numeriche per scoprire se la vostra giocata è fortunata. Durante la preparazione della schedina, potete scegliere tra tre modalità di gioco. La prima è la più semplice, la giocata singola, che ha il costo di un euro.

Se non volete limitarvi a scegliere 5 numeri, allora potete prendere in considerazione la giocata plurima al Million Day: è formata da più giocate singole. La terza modalità di gioco è la giocata sistemistica: basta selezionare da 6 a 9 numeri compresi tra l’1 e il 55 e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri selezionati. L’altro, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti e ha un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Cosa cambia per l’Extra MillionDay? Basta aggiungere alla propria schedina tale opzione per partecipare, con gli stessi numeri, ad un’estrazione aggiuntiva tra i numeri restanti dopo quella del gioco base.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Diamo uno sguardo alle statistiche di Million Day ed Extra MillionDay, in attesa dei nuovi numeri vincenti. Soffermiamoci sui ritardatari, con la classifica che vede al primo posto il 50, che manca da 55 estrazioni. Sono 47 le assenze accumulate dal 20, che si piazza al secondo posto. Al terzo, invece, c’è il 19, che ha collezionato 44 ritardi. Al quarto posto invece c’è il 34, arrivato a quota 38 assenze. A completare la top five il 21, che di ritardi ne ha accumulati 37. Ora tocca ai numeri ritardatari di Extra MillionDay: al primo posto c’è 11 con 38 assenze, quattro in più del 26 che è al secondo posto.

Una in più del 44, che invece si trova al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Al quarto posto c’è il 50, che invece non si vede da 29 appuntamenti con la fortuna per quanto riguarda l’opzione di gioco. Al quinto posto 31, che ha accumulato 25 assenze. Chissà se gli equilibri statistici cambieranno dopo la nuova estrazione di Million Day ed Extra MillionDay e in che modo…

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 9 – 15 – 16 – 46 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 13 – 21 – 25 – 35 – 42

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











